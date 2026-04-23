CBC & Clubes Expo aprofunda debates sobre gestão e tributação no 2º dia

Campinas (SP) — O segundo dia do CBC & Clubes Expo ganhou tom mais técnico e institucional nesta quinta-feira (23/4), em Campinas, com uma agenda voltada à estrutura de gestão do esporte brasileiro. Pela manhã, o Fórum Nacional de Formação Esportiva reuniu lideranças de clubes, atletas e representantes do poder público para discutir caminhos de governança, sustentabilidade e os desafios impostos pelo ambiente regulatório no país. A programação seguiu, à tarde, com palestras e paineis.

O dia de debates começou com uma apresentação conduziada pelo velejaodr Robert Scheidt, cinco vezes medalhista olímpico entre Atlanta-1996 e Londres-2012, provocando no público reflexões sobre liderança no alto rendimento e conexão direta com a gestão esportiva. A fala, acompanhada por um auditório praticamente lotado, destacou o papel dos clubes na formação de atletas e a importância de múltiplas fontes de financiamento para sustentar o desenvolvimento esportivo, além de vivências da carreira do atleta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Os clubes são fundamentais. É ali que o velejador se desenvolve. Hoje, a gente tem o CBC ajudando nessa questão de logística das passagens e promovendo essa união do esporte brasileiro. Quanto mais fontes de financiamento a gente tiver, seja o clube, o CBC, leis de incentivo ou patrocínios, melhor estruturada a vela estará para quebrar essa barreira da distância, poder competir fora e se internacionalizar, o que permite melhorar o nível e continuar trazendo resultados para o Brasil”, afirmou Scheidt.

Reforma tributária em pauta

O ápice da programação trouxe um dos temas centrais do dia: o impacto da reforma tributária nos clubes sociais esportivos. O painel reuniu especialistas e dirigentes para discutir possíveis efeitos das mudanças fiscais sobre a sustentabilidade das entidades formadoras. Presidente do Flamengo, um dos clubes na vanguarda pela derrubada do Veto nº 8/2026 em discussão no Congresso Nacional, em Brasilia, proferiu falas duras sobre o futuro do esporte nacional em caso de mudanças.

“É fundamental que as pessoas em Brasília conheçam de fato o trabalho que o COB, as confederações e os clubes realizam, porque muitas decisões ainda são tomadas sem o devido entendimento de como esses recursos são aplicados. Quando falo de uma presença mais forte do COB na capital, é justamente no sentido de dar visibilidade a tudo o que é feito com os recursos previstos em lei, como os das loterias e das apostas. Por isso, faço questão de reforçar essa atuação cada vez mais próxima em Brasília", afirmou La Porta.

Autoridades e integração

Na sequência, a programação avançou com homenagem a embaixadores do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e abertura oficial, com presença de autoridades políticas e esportivas. Participaram nomes como Leila Barros, senadora pelo Distrito Federal, e Dário Saadi, prefeto de Campinas, em encontro marcado pela integração entre poder público e entidades do esporte.

“O esporte me ensinou muito ao longo da vida e reforçou a importância do trabalho coletivo e da formação. Não existe esporte forte sem uma base sólida, é ali que nascem os talentos, mas também valores como disciplina, respeito e cidadania. Sabemos que sem recursos adequados não há continuidade de políticas, sem continuidade não há formação, e sem formação não há futuro para o esporte brasileiro”, afirmou Leila Barros, ex-jogadora de vôlei.

*O repórter viajou a convite do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)

Saiba Mais Esportes Luiz Eduardo Baptista dispara sobre momento das SAFs de Vasco e Botafogo

Luiz Eduardo Baptista dispara sobre momento das SAFs de Vasco e Botafogo Esportes Bap rechaça cortes nos esportes olímpicos do Flamengo e critica tributação

Bap rechaça cortes nos esportes olímpicos do Flamengo e critica tributação Esportes Ídolos olímpicos reforçam credibilidade e gestão do CBC com expertise

Ídolos olímpicos reforçam credibilidade e gestão do CBC com expertise Esportes Hortência e Magic Paula reverenciam Oscar Schmidt em abertura do CBC Expo

Hortência e Magic Paula reverenciam Oscar Schmidt em abertura do CBC Expo Esportes Caio Bonfim e tributo a Oscar marcam abertura do CBC Expo 2026

Caio Bonfim e tributo a Oscar marcam abertura do CBC Expo 2026 Esportes Ronaldinho Gaúcho opina sobre ida de Neymar à Copa