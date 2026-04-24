STJD diminui punições e fecha setor do estádio do Corinthians

Hugo Souza e Matheuzinho, do Corinthians, tiveram penas reduzidas pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em julgamento realizado nesta sexta-feira (24). O STJD diminuiu as punições do goleiro e do lateral-direito para uma e duas partidas, respectivamente.

Além dos dois jogadores, o STJD determinou ainda o fechamento do setor Oeste Inferior da Neo Química Arena por um jogo. Anteriormente, a punição era a perda de um mando de campo.

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As penas são referentes aos incidentes do clássico diante do Palmeiras, disputado no dia 12 de abril, em Itaquera. Veja como ficou a decisão do tribunal nesta sexta-feira:

Matheuzinho (expulso por soco em um adversário) : de quatro para duas partidas de suspensão;

: de quatro para duas partidas de suspensão; Hugo Souza (críticas à arbitragem): de duas para uma partida de suspensão;

de duas para uma partida de suspensão; Drone com porco de pelúcia : Corinthians absolvido sem ter que pagar multa de R$ 10 mil.

: Corinthians absolvido sem ter que pagar multa de R$ 10 mil. Perda de mando (torcedor que deferiu injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras): revertida para fechamento do setor Oeste Inferior. No entanto, a multa de R$ 80 mil permanece.

Dessa maneira, Hugo Souza e Matheuzinho seguem como desfalques para o duelo com o Vasco, no domingo, às 16h (de Brasília), válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Setor fechado de setor da Arena do Corinthians será contra o São Paulo

Como os ingressos já foram comercializados para o confronto contra o Cruz-Maltino, o estádio terá capacidade máxima. O fechamento do setor Oeste Superior, que tem cerca de oito mil lugares, ocorrerá contra o São Paulo, no dia 10 de maio, no compromisso seguinte em casa pelo Brasileirão.

Também nesta sexta-feira, Allan pegou um jogo de suspensão em julgamento no STJD por conta de gesto obsceno contra o Fluminense, no início de abril, no Maracanã. O tribunal considerou o pedido de desculpas do volante nas redes sociais e a multa aplicada pelo Corinthians.

Assim, como já cumpriu a suspensão automática pela expulsão, Allan está liberado para reforçar o Corinthians diante do Vasco.