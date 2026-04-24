Brasileiro faz golaço, Napoli goleia e mantém pressão sobre a Inter

Napoli faz quatro gols no mesmo jogo em casa pela primeira vez na temporada - (crédito: Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Com direito a excelente atuação ofensiva, o Napoli deu show no Diego Armando Maradona e não tomou conhecimento da Cremonese: 4 a 0 fora o baile. Foi em jogo nesta sexta-feira (24/4), pela 34ª rodada do Campeonato Italiano – já em seu sprint final. A festa em Nápoles não foi só pela goleada, já que agora os Partenopei voltam a ficar a nove pontos da líder Inter de Milão (69 a 78), seguindo vivo no sonho do título.

O brasileiro Alisson Santos, de apenas 23 anos, foi um dos nomes da surra napolitana, marcando um verdadeiro golaço na etapa final. McTominay, Hojlund e de Bruyne – todos estes ainda no primeiro tempo – também marcaram, sempre com belos gols. Com a derrota, a Cremonese segue na ferrenha luta contra a queda. Atualmente, surge fora do Z3, em 17º, com 28 pontos. Mas vê o Lecce (18º), com a mesma pontuação, logo atrás.

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O jogo

A goleada não demorou a começar a ser construída. Afinal, logo aos 2?, McTominay começou a aparecer. Ele recebeu de de Bruyne – em sua primeira assistência no Campeonato Italiano -, e não desperdiçou. Apesar de muita insistência do escocês, que terminou a primeira etapa com cinco chutes, o segundo gol saiu apenas no fim, bem como o terceiro.

Primeiro, com Hojlund, que arrancou e chutou de longe, contando com desvio para superar Audero, aos 45?. No terceiro – apenas três minutos depois – Alisson Santos fez grande jogada pela esquerda, e McTominay fez malabarismo para evitar a saída. De Bruyne acreditou, roubou a bola do defensor e bateu para fazer 3 a 0.

O desfile seguiu na etapa final, com o insaciável Napoli sempre buscando o ataque. Aos 7?, Alisson recebeu do goleiro Milinkovic-Savic do próprio campo e fez um gol de tirar o chapéu. Esbanjando velocidade, ele arrancou e levou até a área adversária antes de mandar para as redes: 4 a 0 e estádio em êxtase.

Com muita vantagem no placar, o Napoli soube insistir pelo quinto, ao mesmo tempo em que controlava a partida, rodando o elenco. O quinto poderia sair em cobrança de pênalti, mas McTominay parou no goleiro Audera ao bater displicentemente. Alisson fez pelo menos quatro jogadas na ponta esquerda, gerando volume. No entanto, a bola insistiu em não mais entrar.

Próximos passos

A reta final do Napoli em busca do penta começa no dia 2 de maio, quando visita o Como, pela 35ª rodada. Dia 11, recebe o Bologna, pela #36. As últimas partidas são, então, contra Pisa (fora), dia 17, e Udinese, dia 24, no Diego Armando Maradona.

A Cremonese, por sua vez, joga duas seguidas em casa: Lazio, dia 4, e Pisa, dia 10. No dia 17, viaja para encarar a Udinese, pela 37ª rodada. Por fim, se despede contra o Como, também no dia 24.