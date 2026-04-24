Vitor Roque tem lesão confirmada e será operado no Palmeiras

O Palmeiras terá um desfalque importante para a sequência da temporada. O atacante Vitor Roque passará por cirurgia após exames confirmarem uma lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo, sofrida na partida contra a Jacuipense, na última quinta-feira (23/4), pela Copa do Brasil.

A lesão atinge um conjunto de ligamentos responsável por estabilizar a articulação entre tíbia e fíbula, sendo considerada delicada. O Verdão não divulgou um prazo oficial de recuperação, mas a tendência é que o retorno aconteça apenas após a disputa da Copa do Mundo, entre junho e julho.

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A preocupação já era evidente ainda no estádio. O atacante deixou o vestiário com proteção no tornozelo e apresentando dificuldades para caminhar. Vitor Roque foi escalado como titular após um mês afastado, permaneceu apenas 15 minutos antes de pedir substituição, dando lugar a Luighi, após sofrer falta dura de Vicente Reis.

Vitor Roque sofrendo com lesões no Palmeiras

O episódio marca mais um capítulo de uma sequência complicada para o camisa 9. No início de março, ele já havia sofrido uma lesão ligamentar no mesmo tornozelo, durante a semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Mesmo assim, atuou no sacrifício na decisão diante do Novorizontino e marcou um dos gols do título.

Desde então, o Palmeiras adotou cautela no processo de recuperação, priorizando não apenas a parte física, mas também a confiança do jogador. Vitor Roque voltou gradualmente aos gramados, com participações curtas contra São Paulo e Botafogo, ainda em março, antes de retornar ao departamento médico.

Nos últimos dias, o clube tentava reintegrá-lo ao elenco principal de forma progressiva. Ele havia atuado por poucos minutos contra o Athletico e começava a ganhar ritmo novamente. No entanto, a nova lesão interrompe o planejamento e o tira de ação por um período prolongado.