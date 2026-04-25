Ceilândia e Capital se enfrentam em clássico candango pela Série-D

Ceilândia e Capital se enfrentam neste sábado (25/3), às 16h, no Abadião, casa do Gato Preto. O clássico candango é válido pela quarta rodada da Série D e os ingressos para a partida podem ser adquiridos na bilheteria do Estádio, os preços variam entre 15 a 30 reais. O duelo terá transmissão ao vivo no canal do youtube da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF).

O Ceilândia tenta retomar o bom desempenho conquistado na Série-D após quase conseguir o acesso na última temporada. A equipe chegou nas quartas de finais e caiu para o então campeão Barra. Poré Correio Braziliense m, o começo do Gato Preto na competição não é animador. A equipe de Adelson de Almeida tem quatro pontos conquistados e ocupa a quarta posição do grupo A4. Nas duas primeiras rodadas, o alvinegro candango somou um empate contra o Mixto e uma derrota contra o Goiatuba, entretanto conseguiu o primeiro triunfo na terceira rodada, com uma vitória magra sobre o União Rondonópolis.

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Em entrevista, o lateral Fabinho, que vem sendo peça fundamental pela ala esquerda da equipe, disse sobre sua expectativa para o confronto após o triunfo no último jogo: “Tivemos uma semana mais leve de trabalho, por causa da vitória semana passada. Fizemos alguns reajustes nos treinos e estamos confiantes para o jogo com apoio de nosso torcedor.”

A expectativa do torcedor do Ceilândia após a última vitória é que o time possa emplacar bons resultados e brigar novamente pelo acesso. Vale ressaltar, que na partida disputada entre as equipes no Candangão, o Capital venceu por um sonoro 3x0 em pleno Abadião. Portanto, o clima é de vingança por parte da torcida do Gato Preto que sonha em sair vencedor na revanche.

“A expectativa para a partida é das melhores, precisamos fazer um bom jogo e consequentemente garantir nossa posição no g4 neste momento. Sabemos da dificuldade de um clássico do DF. Mas nosso grupo trabalhou bem essa semana e tenho certeza que vamos conseguir nos apresentar muito bem nessa partida” afirmou o goleiro do Ceilândia, Edmar Sucuri.

Como chegam os visitantes

Vice-líder do grupo A4 da Série D com seis pontos, o Capital soma duas vitórias e um empate no torneio. Na última partida o tricolor foi derrotado em casa contra o primeiro colocado, Goiatuba, por 1 x 0. No Abadião, contra o Ceilândia, a equipe de Luizinho Vieira busca reencontrar o caminho das vitórias. Cabe ressaltar que a Coruja está invicta fora de casa no campeonato.

“A expectativa é a melhor possível em relação a esse jogo. No último jogo a gente perdeu uma grande chance de ficar na liderança isolada da competição, e agora precisamos retomar o caminho das vitórias em um jogo contra o Ceilândia. A partida é de grande importância e temos que fazer mais um bom jogo para voltar para casa com os três pontos”, afirmou o técnico Luizinho Vieira.

Antes da derrota contra o Goiatuba no último domingo, o Capital não sofria gols desde o dia 29 de março, na ocasião a equipe perdeu por 2 x 0, para o Rio Branco - ES, em partida válida pela Copa Centro-Oeste. Após isso, a Coruja construiu bons jogos defensivamente e o goleiro da equipe, Luan, se tornou destaque para fechar o gol do tricolor.

“Sabemos que o jogo passado foi muito abaixo. Contudo, o treinador chegou para gente, deu confiança, conversamos, e nos aliamos. Nessa partida iremos fazer um grande jogo e buscar os três pontos para continuarmos vivos na competição”, disse o goleiro Luan.

Na Série D de 2025 as equipes se enfrentaram duas vezes na fase inicial, no JK a partida terminou em empate por 2 x 2, e no Abadião o Ceilândia venceu por 2 x 0.

FICHA TÉCNICA

CEILÂNDIA

Edmar Sucuri, Sávio, Franklin Joseph, Henrique Alagoano, Fabinho, Cleyton Maranhão, Bosco, Robert, Cardoso, Davi Araújo e Marquinhos

Técnico: Adelson de Almeida

CAPITAL

Luan, Genilson, Eder, Richardson, Renan Luis, Lima, Rodriguinho, Matheusinho, Lessinho, Cesinha e Nescau

Técnico: Luizinho Vieira

Árbitro: Everton Moreira Prates (MS)

Horário: 16h

Estádio: Abadião, em Ceilândia.

Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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