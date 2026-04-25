Cabelo Monteiro disputa cinturão do WGP 85 na capital

Pela décima vez, Brasília sediará o WGP 85 com um card de nove lutas no total. O evento será no Ginásio do Cruzeiro às 18h30 com ingressos gratuitos retirados no Sympla mediante entrada de 1kg de alimento não perecível. Entre os combates, o principal da noite será entre Cabelo Monteiro e Diogo Silva, que vão duelar pelo cinturão mundial interino WAKA PRO.
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Cabelo nasceu e cresceu em Luziânia e vai representar o DF na principal luta da noite. O pugilista terá a missão de ser o primeiro candango a vencer na categoria peso leve (até 60kg). O atleta disse sobre a importância de levar esse cinturão disputando em casa: “O objetivo é fazer história e ser o primeiro lutador da capital a ganhar esse título”.
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Além de ser um fenômeno dentro do octógono, Cabelo também é torcedor fanático do Gama, e contou sobre sua relação com o clube e como isso impacta na sua trajetória: “Sentir a energia da torcida em todas as lutas me ajuda demais em conquistar meus objetivos. Estou contando com o apoio deles amanhã.”, completa o pugilista.
Outra luta importante dentro do card principal, será o embate entre o brasiliense João Pedro Simão, que terá o objetivo de roubar o cinturão dos Cruzadores do WGP Kickboxing do curitibano Matheus Nogueira, que vem para sua segunda defesa do título.
João Pedro fala da ansiedade e da importância de “roubar” esse cinturão diante a torcida: “É uma responsabilidade muito grande lutar em casa. Tive uma preparação muito boa e estou extremamente motivado para a luta.” Vale ressaltar também, que um dos maiores lutadores do UFC na atualidade, Alex Poatan, é bicampeão da categoria e usou o WGP como forma de impulsionar sua carreira.
O card conta com nove lutas no total. Confira os confrontos:
Card principal:
Cabelo Monteiro (BRA) x Diogo ‘Doctor’ Silva - Peso Leve (60kg)
João Pedro Simão x Matheus Nogueira - Peso Cruzador (85kg)
Card secundário:
Yan Problema x João Victor - Peso Cruzador (85kg)
André ‘Hunter’ Martins (BRA) x Ángel ‘Leon’ Báez (PAR) - Peso meio-médio (71,8 kg)
Cícero Evangelista x Matheus Madara - Peso Super-Médio (78,1kg)
Luan Striker (BRA) x Enzo Vicente (ARG) - Peso Meio-Médio (71,8kg)
Kauan Lee x Hiago Pereira - Peso Super-Leve (64,5kg)
Gustavo Sete x Kadu Santos - Peso Super Leve (64,5 kg)
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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