PGR acata pedido da defesa de Bolsonaro para cirurgia no ombro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se favoravelmente ao pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para a realização de uma cirurgia eletiva no ombro direito. “A Procuradoria-Geral da República não se opõe aos pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro, sem prejuízo da adoção das medidas de cautela reputadas necessária”, diz trecho do parecer.
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O parecer foi encaminhado nesta sexta-feira (24/4) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte e quem solicitou uma manifestação da PGR. O pedido agora aguarda decisão do ministro, que deverá autorizar ou não a realização da cirurgia.
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A defesa solicita autorização para um procedimento de reparação do manguito rotador, indicado após relatos de dores recorrentes e intermitentes, tanto em repouso quanto em movimento. De acordo com os documentos apresentados, a cirurgia está prevista para ocorrer entre os dias 24 e 25 de abril.
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