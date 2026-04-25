CBC & Clubes Expo 2026 encerra edição com debates e legado para o esporte

Campinas (SP) — Campinas virou, por quatro dias, o epicentro das decisões e reflexões sobre o esporte brasileiro. Neste sábado (25/4), o CBC & Clubes Expo 2026 chegou ao fim com um recado repetido ao longo de toda a programação: o futuro do alto rendimento passa, inevitavelmente, pelos clubes. Promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), o evento reuniu atletas, dirigentes e especialistas em uma agenda mesclando gestão, formação e inovação.

O último dia manteve o tom direto das discussões vistas desde a abertura. Menos discurso institucional e mais troca prática entre quem vive o esporte no dia a dia. Para o presidente do CBC, Paulo Maciel, o engajamento crescente dos clubes mostra que o modelo vem ganhando força. “Nunca vi um envolvimento tão grande dos clubes e colaboradores em um evento como este. Tenho certeza de que ele trará ainda mais resultados no futuro”, afirmou.

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A programação começou com a palestra “Gestão ganha jogo”, comandada por Giba. O campeão olímpico de vôlei em Atenas-2004 tratou de liderança e ambiente de alto rendimento, conectando vivências de quadra com decisões fora dela. “Os clubes têm uma responsabilidade enorme na formação de atletas e, principalmente, de cidadãos”, destacou. No painel sobre legado, Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira de futsal, e Clóvis Tramontina, presidente do Carlos Barbosa, discutiram continuidade e planejamento. “A presença de tantos jovens aqui é extremamente animadora. Mostra que há renovação e interesse”, avaliou Tramontina.

Campeão olímpico no vôlei, gestor do CBC e mestre de cerimônias do evento em Campinas, André Heller prospectou um movimento maior no futuro pós-fórum. “Vimos surgir uma onda de ações importantes. Os protagonistas são os clubes, com o CBC como liderança”, afirmou. O fim da edição 2026 não encerra o debate. Entre críticas, propostas e trocas de experiência, o CBC & Clubes Expo se despede deixando um ponto claro: sem estrutura, gestão e formação, não há futuro competitivo. E, nesse cenário, os clubes seguem como o eixo central de um sistema ainda em busca de evolução.



*O repórter viajou a convite do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)

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