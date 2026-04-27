Do Atlético ao Fluminense: iminente saída de Hulk repercute de BH ao Rio

A goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG, por 4 a 0, também resvalou nos bastidores do Fluminense e não pela disputa entre os rivais na tabela. Isso porque a equipe mineira ganhou um desfalque de peso momentos antes do duelo na Arena MRV, já que Hulk foi liberado pela diretoria para negociar sua saída para o Tricolor. O corte inesperado dos relacionados pegou de atleticanos a tricolores de surpresa.

A negociação em si não era novidade, visto que as partes quase chegaram a um acordo no início da temporada, mas a baixa de última hora, sim. O clube ainda chegou a postar foto de pré-jogo com a camisa 7 e registrou a chegada do ídolo ao estádio, indicando normalidade nos bastidores. Jogadores e o próprio técnico Eduardo Domínguez se disseram surpresos.

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Vale destacar que o camisa 7 disputou 12 jogos pela Série A e, caso completasse o 13º nesse domingo (26), não poderia defender outra equipe nesta edição do torneio.

Saída de Hulk para os atleticanos

Bem como membros da comissão, os atleticanos não esconderam a surpresa com a notícia e reagiram, inicialmente, com uma série de questionamentos: "Para que foi no ônibus do time se recebeu sondagem e não ia jogar?", questionou um torcedor.

"Recebeu a proposta no vestiário? Que história mal contada…", completou outra torcedora.

Era muito mais fácil ele nem ter ido se concentrar. Claro, a proposta deve ter chegado nos últimos minutos (horas). Assim ficou feio demais. Vinícius (@vmpsilva13) April 26, 2026





Parte majoritária se revoltou contra a alta cúpula do clube, enquanto outra ala de torcedores reconheceram a necessidade do rompimento entre as partes. Muitos também se demonstraram resignados com o fim do ciclo daquele que é tido por muitos como o maior ídolo da história do Atlético, que vinha se desenhando há um tempo.

E nas Laranjeiras?

Também surpresos com a notícia de última hora, a agora iminente chegada dividiu opiniões. Há quem se preocupe com o lado financeiro, outros alertam para possíveis problemas de vestiários, enquanto outros sequer questionam o potencial do atleta e sua capacidade de elevar o nível do grupo.

"Sem loucuras financeiras, salário na casa do 1MM, contrato até o fim do ano com gatilhos de renovação até o fim de 2027, eu assinaria para ontem. JK hoje é o dono da posição, mas vem oscilando muito. Temporada longa, podemos fazer frente em três competições. Agregaria muito", opinou um torcedor.

Outro completou: "Acho que o ambiente no Galo já estava desgastado. Se vir mesmo, acho que vai fazer bem para ele e vai render bastante. Minha opinião".

Clima no Atlético

A notícia mexeu ainda mais nos bastidores do Alvinegro, que ainda terminou a noite goleado por um dos maiores rivais. O Flamengo, sem qualquer esforço, venceu a equipe mineira por 4 a 0 e segue invicto diante do Atlético na Arena MRV.

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Para além do desempenho em campo e polêmica nos bastidores, o duelo também ficou marcado por vaias e protestos das arquibancadas. Com a derrota, o clube caiu para 15ª colocação na tabela, com 14 pontos empatado com o Santos, primeiro time do Z4.