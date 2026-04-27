Mbappé sofre lesão na coxa e preocupa França para Copa

O Real Madrid ganhou um desfalque de peso para a reta final da temporada. Afinal, o atacante Kylian Mbappé sofreu uma lesão no músculo da coxa esquerda e não tem prazo para retornar aos gramados. Assim, a condição física do craque francês também ligou um alerta na França a menos de dois meses para a Copa do Mundo de 2026.

Mbappé sentiu um incômodo na coxa esquerda aos 35 minutos do segundo tempo do jogo do Real Madrid contra o Betis, na última sexta-feira (24/4), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o camisa 10 pediu substituição imediatamente. O time merengue vencia por 1 x 0 quando o craque francês sentiu e, em seguida, cedeu o empate.

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Eliminado da Liga dos Campeões e longe da disputa pelo título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid não deve fazer muitos esforços para contar com o retorno de Mbappé ainda nesta temporada. Dessa forma, a tendência é que o caso seja tratado com cautela para não prejudicar a participação do craque francês na Copa do Mundo.

Na temporada 2025/26, Mbappé sofreu dois problemas no joelho e desfalcou o Real Madrid em sete jogos. Mesmo com as lesões, o craque francês soma 41 gols e seis assistências em 41 jogos. Desde a sua chegada ao clube espanhol em 2024, ele soma 85 gols e 11 assistências em 100 partidas disputadas. Contudo, ainda não conquistou títulos relevantes.