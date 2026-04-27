Saiba tudo sobre o supertênis usado pelo novo recordista mundial da maratona

O maratonista queniâno Sebastian Sawe se tornou neste domingo (26/4) a primeira pessoa do mundo a correr os 42 km de uma maratona em menos de duas horas. O esportista terminou a maratona de Londres em incríveis 1h59mins30s, uma média de 21 km/h utilizando nos pés um Adizero Adios Pro Evo 3, da marca de materiais esportivos alemã, Adidas.

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O tênis é considerado por maratonistas como um dos melhores para esta modalidade de corrida. O principal diferencial do “supertênis” em relação a outros tênis de corrida da marca é o peso, 97g, 30% mais leve que o antecessor. Ele também conta com uma tecnologia na sola chamada de Lightstrike Pro, que faz com que o amortecimento do próprio tênis tenha um alto retorno de energia.

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O Adizero Adios Pro Evo 3 é realmente para a elite dos corredores. Nos EUA, é possível encontrá-lo na própria loja da Adidas por aproximadamente US$ 500, podendo ser adquirido exclusivamente no aplicativo da marca. Já no Brasil o modelo não aparece disponível para compra nas lojas on-line, mas é possível encontrar a versão anterior, Adizero Adios Pro Evo 2, por cerca de R$ 4 mil.

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O tênis é tão querido pelos maratonistas que os outros dois competidores que figuram no Top 3, Yomif Kejelcha (2º) e Jacob Kiplimo (3º) também estavam usando o Adizero Adios Pro Evo 3. A empresa fez uma homenagem ao feito do atleta por meio de uma publicação no Instagram, onde é possível ver o tênis usado por Sawe na maratona com o tempo de conclusão da prova gravado no solado.

Em um comunicado geral, o gerente geral da Adidas Running, Patrick Nava, disse que as conquistas históricas de Sebastian Sawe orgulham muito a “família Adidas”. “Isso é um depoimento dos anos de trabalho duro e dedicação que eles fizeram, ao lado de nossa equipe de inovação.”, concluiu Nava.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

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