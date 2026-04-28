Pentacampeão diz "secar" Seleção Brasileira e afirma: "Não quero que ganhe a Copa"

Vampeta afirmou nesta semana que torcerá contra a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Pentacampeão mundial, o ex-volante comentava o cenário atual da Canarinho quando disse "secar" a equipe, a fim de preservar o reconhecimento de sua geração como a última capaz grandes glórias pelo Brasil.

"Eu seco a Seleção Brasileira mesmo. Não quero que ganhe a Copa de 2026. Se ganhar, a minha geração, que ganhou o penta será esquecida, como estão os que ganharam o tetra. Para mim, está ótimo assim, sem hexa. Quero mais é continuar fazendo publicidade (risos). Tem que chamar a gente mesmo, ninguém ganhou nada depois. E esta Seleção não passa confiança", disse à Rádio Jovem Pan.

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Além da conquista da Copa do Mundo de 2002, Vampeta também marcou era ao protagonizar a emblemática cena descendo a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, com cambalhotas. Ele ainda conquistou a Copa América de 1999 com a Amarelinha.

Espero que Globo passe Vampeta dando cambalhota na rampa Planalto pic.twitter.com/vnMWA1zyTW — Jordan (@JordanFerreira_) April 12, 2020

Convocação de Carlo Ancelotti

A declaração ocorre em meio aos últimos ajustes para próxima edição do Mundial, que acontecerá entre junho e julho. Sabe-se que o técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista final com os 26 convocados no dia 18 de maio, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Após o anúncio, o grupo se apresenta na Granja Comary para iniciar a preparação.

Antes de focar na estreia da Copa, porém, a Seleção ainda cumprirá dois compromissos previstos pela CBF. Já em solo norte-americano, a equipe de Ancelotti disputará amistosos contra Panamá e Egito.

Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O Brasil é cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, sediada na América do Norte. Além da Canarinho, integram o chaveamento as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia todas adversárias do Brasil na fase classificatória.

A estreia brasileira está marcada para o dia 13 de junho de 2026, um sábado, às 19h (horário de Brasília), diante do Marrocos. O jogo será realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.