Mourinho é desejo de Florentino, mas não é unanimidade no Real

José Mourinho pode retornar ao Real Madrid na próxima temporada. Perto de terminar a segunda temporada consecutiva sem conquistar um título relevante, o time merengue deve buscar um nome mais experiente para o cargo em 2026/2027. Apesar do desejo do presidente Florentino Pérez, o nome do técnico português encontra rejeição por parte da diretoria, segundo o The Athletic.
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Um dos motivos da rejeição ao treinador português foi a postura com Vini Jr durante o confronto entre Benfica e Real Madrid, em fevereiro, pela Liga dos Campeões. Afinal, na ocasião, ele chamou atenção negativamente após criticar comemoração do camisa 7 antes de denúncia de racismo. Além disso, Mourinho também saiu em defesa de Prestianni, que foi suspenso pela Uefa por seis jogos.
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Mourinho comandou o Real Madrid entre 2010 e 2013. No período, conquistou três títulos, incluindo o Campeonato Espanhol de 2011/12 e a Copa do Rei de 2010/11. Na época, aliás, travou uma rivalidade forte com o Barcelona de Pep Guardiola e Lionel Messi. Contudo, a passagem também terminou marcada por fracassos na Liga dos Campeões, como a eliminação para o Borussia Dortmund na semifinal de 2013.
Desde que deixou o Real Madrid, Mourinho passou pelo Chelsea, Manchester United e Tottenham, da Inglaterra, Roma, da Itália, além do Fenerbahçe, da Turquia. No início da temporada 2025/2026, retornou para o futebol português após acertar com o Benfica. Ele, aliás, ainda tem mais um ano de contrato, mas uma cláusula que indica uma "janela" de dez dias ao fim da temporada permite a saída sem custos.
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