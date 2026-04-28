Fluminense avança em conversas com Atlético-MG por Hulk

Hulk está perto de se tornar jogador do Fluminense - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Fluminense está cada vez mais perto de acertar a contratação de Hulk. Afinal, o Tricolor avançou nas conversas com o Atlético-MG após uma reunião nesta última segunda-feira (27). Nas conversas, as partes alinharam o formato do negócio e se aproximaram de um acerto pela transferência, de acordo com o GE. Novas reuniões serão realizadas para tentar fechar o negócio o quanto antes.

Com contrato até o fim do ano, Hulk se sentiu desprestigiado após o Atlético sugerir, mais uma vez, a ideia de aposentá-lo. Dessa forma, o jogador decidiu buscar novos ares e retomou as conversas com o Fluminense. O Galo, no entanto, busca traçar um plano que torne a saída mais tranquila. Afinal, a ideia é encerrar a trajetória do ídolo sem deixar qualquer sensação de desrespeito.

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No último domingo (26/4), Hulk não enfrentou o Flamengo, na Arena MRV, e treinou separadamente do restante do elenco no CT, na manhã desta terça (27/4). O camisa 7 do clube mineiro já disputou 12 partidas nesta edição do Brasileirão e, caso entrasse em campo contra o Flamengo, atingiria o limite que impediria sua transferência para outra equipe da Série A em 2026. Assim, foi cortado da relação.

Hulk esteve muito próximo de fechar com o Fluminense em janeiro, mas, na ocasião, optou por seguir em Belo Horizonte para cumprir seu contrato, que se encerra no fim deste ano. No entanto, o cenário mudou e o interesse tricolor voltou com força total. Assim sendo, o staff do jogador e as diretorias buscam um acordo que seja benéfico para todas as partes, aproveitando que o vínculo está em sua reta final.