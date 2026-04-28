Conheça avião particular de Neymar que custa até R$ 225 milhões

O novo avião de Neymar colocou cifras e estrutura no centro dos bastidores do futebol ao reunir alcance intercontinental e padrão elevado de conforto. Avaliada entre 40 milhões e 45 milhões de dólares (R$ 200 milhões a R$ 225 milhões), a aeronave permite viagens sem escalas e autonomia de 8.800 quilômetros conectando diretamente América do Sul, Europa e Oriente Médio.
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Trata-se do modelo Dassault Falcon 900LX, jato da aviação executiva voltado a deslocamentos de longa distância. Ele atinge velocidades próximas de 1.000 km/h e utiliza três motores, configuração menos comum no segmento, que amplia a segurança operacional e facilita rotas diretas sobre grandes extensões oceânicas.
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A combinação entre alcance e velocidade reduz o tempo total de viagem e elimina conexões. Ou seja, na prática, o jogador pode sair do Brasil e pousar diretamente na Europa ou no Oriente Médio. O investimento prevê, sobretudo, um controle maior sobre a agenda do astro do Santos.
Detalhes da aeronave de Neymar
O valor de mercado varia conforme a configuração interna e o ano de fabricação o que mantém o modelo entre os mais elevados da categoria. O custo acompanha um conjunto de recursos voltados à operação e ao conforto.
No interior, a aeronave acomoda entre 12 e 14 pessoas em um ambiente planejado para longas jornadas. O espaço inclui poltronas que se transformam em camas, isolamento acústico e conexão Wi-fi de alta velocidade, além de áreas de entretenimento.
O conjunto se reflete em uma estrutura funcional para viagens frequentes, reduzindo o desgaste físico dos deslocamentos. Além disso, a aeronave amplia a eficiência em locomoções ligadas a compromissos com clube, seleção e patrocinadores. A aquisição de um modelo desse porte atende a uma rotina com deslocamentos constantes por controlar horários, rotas e ocupação à logística das exigências de treinos, recuperação e descanso.
Compromisso pela Sul-Americana
Após desfalcar o Santos na rodada de sábado, o camisa 10 viajou com a delegação para Buenos Aires, na Argentina, para o compromisso pela Copa Sul-Americana. A bola rola para o duelo contra o San Lorenzo às 19h (de Brasília) desta terça-feira (28/4), no estádio Nuevo Gasómetro.
A recepção ao craque na Argentina ganhou destaque nos principais veículos esportivos do país, devido ao carinho recebido e toda idolatria ao astro.
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