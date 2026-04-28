Botafogo domina e vence o Petrolero pela Copa Sul-Americana

O Botafogo não deu sopa para o azar e confirmou favoritismo nesta terça-feira (28/4), pela Copa Sul-Americana. O Glorioso foi superior do início ao fim e venceu o Independiente Petrolero por 3 x 0, no Nilton Santos, pela terceira rodada do Grupo E da competição.
Mateo Ponte, Montoro e Newton marcaram para o time alvinegro. A equipe comandada por Franclim Carvalho manteve o controle da partida, enquanto os bolivianos jogaram apenas para se defender. Foram, aliás, 34 finalizações da equipe de Franclim Carvalho, enquanto o time adversário só chutou três vezes contra a meta de Neto.
Com o resultado, o Botafogo segue na liderança, com sete pontos. Do outro lado, o Independiente Petrolero perdeu a terceira partida seguida e praticamente dá adeus à competição.
Caracas e Racing jogam nesta quinta-feira (29/4). A próxima partida do Alvinegro pela competição continental será na próxima quarta-feira (6/5), quando enfrenta o Racing, às 21h30, também no Nilton Santos.
Desde os primeiros minutos da etapa inicial, o Botafogo demonstrou que iria dominar o jogo, enquanto o Petrolero se colocou na retranca para conseguir as escapadas. A primeira oportunidade foi aos 13 minutos. Arthur Cabral cruzou no segundo poste para Kadir, que, dentro da pequena área, briga pela bola no alto e achou Edenílson no meio.
O meio-campista não consegue empurrar pra dentro e a bola sai em tiro de meta. Porém, logo em seguida, o Glorioso estufou as redes. Alex Telles cruzou a bola em meia-altura e chegou a Mateo Ponte, que cabeceou com tranquilidade para abrir o placar.
Com isso, o time boliviano se fechou ainda mais e buscou escapadas, mas sem sucesso, enquanto a equipe brasileira ficou rondando a bola na área adversária, porém precisou de agilidade para ampliar. Nos acréscimos, porém, o Bota ainda chegou a balançar as redes, com Medina, mas o VAR indicou impedimento de Kadir, que fez passe para o argentino. Posteriormente, os bolivianos quase marcaram contra e Arthur Cabral por pouco não marcou de bicicleta.
O início do segundo tempo seguiu da mesma forma. Logo após a saída de bola, Montoro escorou de cabeça para Kadir, que chutou forte, mas Gutiérrez fez grande defesa. Em seguida, o argentino colocou uma bola no ângulo, mas o arqueiro do time boliviano não deixou a bola passar. Ia ser um golaço.
A outra grande chance foi com Edenílson, mas o zagueiro Palmas tirou a bola em cima da linha. Com tanta insistência, o Glorioso ampliou a vantagem. Aos 16 minutos, Alex Telles cobrou a falta direto para o gol, e Gutiérrez espalmou para o lado. A sobra ficou com Montoro, que bateu rasteiro e a bola bateu no zagueiro Luis Palmas e entrou.
Depois disso, a equipe carioca reduziu o ritmo, mas mesmo assim achou o terceiro gol. Após contra-ataque, Newton empurrou para o fundo da rede. Depois disso, os visitantes se assustaram pela primeira vez. Petrolero emplacou um contra-ataque. Bastos não conseguiu cortar a bola e entregou nos pés de Rivas, que finalizou todo atrapalhado. No entanto, a situação piorou. O zagueiro Eduardo, que já tinha amarelo, fez falta em Chris Ramos e recebeu o segundo amarelo.
BOTAFOGO 3×0 PETROLERO
Rodada 3 do Grupo E da Copa Sul-Americana
Data: 28/04/2026
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Público/Renda:
Gols: Mateo Ponte, 14’/1°T (1-0); Montoro, 16’/2°T (2-0); Newton, 31’/2°T (3-0)
BOTAFOGO: Neto; Ponte, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal, 21’/2°T); Allan, Medina, Edenílson (Newton, 28’/2°T) e Montoro (Santi Rodríguez, 19’/2°T); Arthur Cabral (Chris Ramos, 18’/2°T) e Kadir (Joaquín Correa, 18’/2°T). Técnico: Franclim Carvalho
PETROLERO: Gutiérrez; Rodríguez (Leaños, 25’/2°T), Eduardo, Torres e Vargas (Gustavo Cristaldo, 18’/2°T); Palma, Rojas e Cardozo (Alan Mercado, 9’/2°T); Willie, Cristaldo (Rodrigo Vivas, 10’/2°T) e Wagner (Rafael Lutkowski, 25’/2°t). Técnico: Thiago Leitão.
Árbitro: Fernando Vejar (CHL)
Auxiliares: Carlos Poblete (CHL) e Eric Pizarro (CHL)
VAR: Miguel Araos (CHL)
Cartão Amarelo: Bastos, Santi Rodríguez (BOT), Eduardo (PET)
Cartão Vermelho: Eduardo, 44’/2°T (PET)
