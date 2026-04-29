Atlético de Madrid x Arsenal: a influência viking na semifinal

Os pedágios de Atlético de Madrid e Arsenal rumo à final da Champions League, em 30 de maio, em Budapeste, vão além de Espanha e Inglaterra nas semifinais. A rota até a decisão na Puskás Aréna passa por dois países nórdicos, berços de centroavantes que podem decidir no duelo de ida de hoje, às 16h, na capital espanhola.

O sueco Viktor Gyökeres e o norueguês Alexander Sørloth carregam nas pontas das chuteiras as esperanças de gols de Arsenal e Atlético de Madrid, e ensaiam uma briga de vizinhos interessante pelo protagonismo no Riyadh Air Metropolitano. Eles chegam praticamente em pé de igualdade para a abertura da semifinal.

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Os números pelos clubes ajudam a explicar o equilíbrio. Gyökeres soma 18 gols e três assistências pelo Atlético em 48 partidas na temporada. Na Champions, são quatro bolas na rede e dois passes decisivos em 10 jogos. Em 49 exibições em 2025/2026, Sørloth marcou 19 vezes e serviu um companheiro, além de seis comemorações em 13 compromissos pelo torneio europeu.

Viktor Gyökeres tem 27 anos, nasceu em Estocolmo e foi revelado pelo Brommapojkarna. Em 2017, transferiu-se para o Brighton & Hove Albion e iniciou uma peregrinação pela Europa, com passagens por FC St. Pauli, Swansea City e Coventry City, antes de ser contratado pelo Sporting Lisboa, em 2023, por 24 milhões de euros.

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Gyökeres se destaca pela capacidade de atacar espaços e pressionar a saída adversária — características que o transformaram em uma referência móvel no time leve e vertical do Arsenal de Mikel Arteta. Participa da construção, recua para dialogar com o meio-campo e acelera o jogo em transição.

Mais experiente, Sørloth, 30 anos, vive a quarta temporada consecutiva no futebol espanhol, a segunda no Atlético de Madrid. Formado no Rosenborg BK, passou por diferentes ligas europeias, com experiências em Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Bélgica, Turquia e Alemanha, até se firmar na Espanha. Canhoto e dono de 1,95 m, é um atacante de área, de contato constante com os zagueiros. Menos móvel que Gyökeres, compensa com força, capacidade de pivô e eficiência em bolas diretas.

Gyökeres e Sørloth devem disputar a primeira Copa do Mundo da carreira e não estarão sozinhos entre os destaques do norte da Europa. O torneio também terá estrelas como Erling Haaland e Martin Ødegaard — protagonistas de Manchester City e Arsenal — e peças-chave da Noruega. Entre os “vikings”, a região chega em alta, cada vez mais presente em um cenário que não se limita às potências tradicionais.

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O encontro de hoje será o quarto oficial entre Atlético de Madrid e Arsenal, com uma vitória para cada lado. Os dois primeiros confrontos ocorreram na semifinal da Europa League de 2017/2018, conquistada pelo time espanhol. Na atual temporada, os ingleses golearam por 4 x 0 na primeira fase, em Londres.

Ficha técnica

Atlético de Madrid x Arsenal

Champions League, semifinal (ida)

Prováveis escalações

Atlético de Madrid

Oblak; Llorante, Pubill, Le Normand e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso e Baena; Sorloth e Julian Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Arsenal

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Odegaard, Zubimendi e Rice; Madueke, Gyokeres e Eze. Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na Espanha

Transmissão: TNT e HBO Max (streaming)