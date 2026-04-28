Neymar é titular, mas Santos só empata com San Lorenzo na Argentina

Com Neymar em campo, o Santos foi até a Argentina e ficou no 1 x 1 com o San Lorenzo, no Nuevo Gasómetro. O jogo desta terça-feira (28/4) foi pela terceira rodada do Grupo D da Sul-Americana. Começou com o San Lorenzo na frente, em chute de fora da área de Cuello. Mas, ainda no primeiro tempo, Gabigol completou jogada de Neymar e deixou tudo igual.

Com o empate, o Santos segue sem vencer no Grupo D e chega aos dois pontos. O San Lorenzo, com cinco somados, segue na liderança da chave. Deportivo Cuenca e Deportivo Recoleta, que ainda jogam nesta terça-feira, completam o grupo.

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No momento, o Cuenca tem três pontos e o Recoleta, dois. Vale ressaltar que, na Sul-Americana, apenas os líderes de cada um dos oito grupos avançam para as oitavas. Os segundos colocados jogam repescagem contra terceiros da Libertadores.

O San Lorenzo, num esquema 3-5-2, foi muito mais ofensivo do que o apático Santos nos primeiros 30 minutos. Só não marcou antes dos 15 minutos por causa do goleiro Brazão, de volta ao time após ficar fora para estar com a família depois da morte do pai. Primeiramente, em um chute de Alexis Cuello, no qual o goleiro fez ótima defesa. Depois, um milagre: um chuveirinho encontrou Romaña, que tocou para Auzmendi na pequena área, completando de voleio. Mas Brazão, no reflexo, fez uma das defesas mais incríveis do ano.

Contudo, se Brazão mandou bem duas vezes, falhou aos 26. Arão perdeu a bola no meio de campo, e isso resultou num passe para Cuello arriscar de fora da área. O goleiro santista pulou atrasado em uma bola defensável, que entrou. San Lorenzo 1 x 0. Mas, aos 32, o Santos, que não estava bem, conseguiu encaixar um contra-ataque e, com Neymar, até então apático, mas fazendo grande jogada pela esquerda, cruzou para a ajeitada de Rollheiser e para o chute rasteiro de Gabigol. A bola ainda bateu na trave do paraguaio Gill, que ficou olhando a bola seguir até a outra trave e entrar.

E quase Neymar conseguiu virar em dois momentos. Primeiramente, aos 36. Porém, acabou sendo atrapalhado pelo próprio companheiro na hora do arremate. Depois, no último lance da etapa inicial, Oliva roubou a bola na sua área, lançou Gabigol, recebeu de volta e, perto da área, rolou para Neymar. O camisa 10 ajeitou e chutou, raspando a trave esquerda de Gill.

O jogo seguiu pouco efetivo no ataque. Os jogadores do Santos buscavam Neymar para gerenciar as jogadas, mas o craque não conseguia achar os companheiros de frente bem colocados. Já o San Lorenzo, abusando de chuveirinhos, também pecou na hora do arremate.

Depois dos 30 minutos, o jogo seguiu ainda mais truncado, com o Santos gastando o tempo (teve 53% de posse), mas sem levar perigo ao gol de Gill. O San Lorenzo, mesmo com o apoio de mais de 40 mil torcedores no estádio, manteve sua pouca precisão nos arremates.

Na próxima rodada do Grupo D da Sula, o Santos visita os paraguaios do Recoleta, em Pedro Juan Caballero, na próxima terça-feira (5/5). Antes disso, no sábado (2/5), o Peixe enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão. O time santista está na zona de rebaixamento. O Verdão é o líder.

SAN LORENZO 1X1 SANTOS

Copa Sul-Americana 3ª rodada (Fase de Grupos)

Data: 28/4/2026

Local: Nuevo Gasómetro, Buenos Aires (ARG)

Gols: Cuello,26’/2ºT (1-0); Gabigol, 32’/1ºT (1-1)



SAN LORENZO: Gill; Herrera, Romaña e Montenegro; Tripichio, Insaurralde, Gulli (Fabrizio López, 17’/2ºT), De Rittis e Reali (Barrios, 10’/2ºT) ; Auzmendi (Herazo, 47’/2ºT) e Cuello (Gregorio Rodríguez, 47’/2ºT). Técnico: Gustavo Álvarez.



SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius, 36’/2ºT), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Oliva (João Schmidt, Intervalo) ; Gabriel Bontempo (Thaciano, 46’/2ºT), Neymar e Rollheiser (Barreal, 24’/2ºT) ; Gabigol (Mateus Xavier,36’/2ºT) . Técnico: Cuca.



Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: David Rodriguez (COL)

Cartões amarelos: Luan Peres (SAN)