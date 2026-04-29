Mano Menezes abusa de "portunhol" e viraliza nas redes; veja vídeo

A entrevista mais recente de Mano Menezes a um canal de TV do Peru cruzou fronteiras até ganhar repercussão no Brasil. À frente da seleção peruana desde janeiro, o técnico brasileiro usou e abusou do ‘portunhol’ enquanto buscava aproximar a pronúncia da língua espanhola em meio à explicação sobre as distinções entre o futebol de cada país.

Tudo começa na tentativa do técnico de incorporar o idioma, que apareceu menos no vocabulário e mais na entonação, ao analisar o perfil dos jogadores peruanos. Com mudanças de ritmo e esforço para reproduzir sons típicos do espanhol, o improviso de Mano virou assunto nas redes sociais.

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"Para mi, o jogador peruano é muito técnico e se assemelha ao jogador brasileiro em muitas circunstâncias", disse o técnico alternando o ritmo da fala e, simultaneamente, tentando vibrar o som do "R" com a pronúncia espanhola.

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A repercussão se tornou ainda maior no momento em que ele tratou a palavra bola de forma correta no vocabulário espanhol. "Então temos que estar próximos para construir e quando perdemos ‘el balón’, estar próximo para tomar", disse.

Repercussão nas redes

A partir daí, o trecho começou a circular nas redes sociais em tom de humor. As reações destacaram justamente o contraste entre a tentativa de sotaque ao uso pontual do espanhol no "el balón".

"Aprender palavras é o de menos, o que importa é caprichar no sotaque", ironizou um internauta no X. "Não consegue meter nem um ‘hacer’ ao invés de fazer", brincou outro. Um usuário completou: "No LinkedIn: espanhol intermediário".

Além disso, o episódio ainda gerou associação com Joel Santana lembrado pela entrevista em inglês durante a Copa do Mundo de 2010, quando comandava a seleção da África do Sul.

Mano Menezes seguindo o ensinamento do Abelão pra falar espanhol. Aprender palavras é o de menos, o que importa é caprichar no sotaque. pic.twitter.com/IpkfhtzwT8 — Felippe Garcia (@Garcia_Itaipu) April 27, 2026





"Meteu no meio pra parecer que sabia de algo", brincou outro sobre a palavra ‘balón’. Outro completou: "Única palavra que ele aprendeu". Usuários ainda mencionaram e enalteceram, em tom de ironia, o "descompromisso total" com o uso da língua estrangeira.

pic.twitter.com/hNkeeYcady Gabrazil (@Gabrazil) April 28, 2026





é brilhante pq ele fala português o tempo todo e do nada mete um BALON Rodrigo Ávila (@avila_rodrigo) April 27, 2026





Mano Menezes na seleção

O treinador assumiu a seleção peruana no fim de janeiro, após encerrar sua passagem pelo Grêmio em 2025. Ele chegou à equipe para substituir Ibañez, demitido em setembro do ano passado, e volta a comandar uma seleção após mais de uma década.



