Flamengo pode entrar na briga por Danilo, do Botafogo

Danilo deve deixar o Botafogo após a Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em meio ao caos administrativo e a crise financeira, o Botafogo vê em Danilo a oportunidade de reequilibrar as contas. Dessa forma, o Flamengo pode entrar na briga pelo volante, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. O Rubro-Negro, aliás, já conversa com os empresários do atleta, incluindo Giuliano Bertolucci, com quem o clube tem uma ótima relação.

O Botafogo já trabalha com a saída de Danilo após a Copa do Mundo de 2026. O volante, aliás, tem grandes chances de ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti após deixar boa impressão nos amistosos contra França e Croácia. Isso, inclusive, poderia valorizá-lo. O Alvinegro pede 30 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões) para abrir conversa.

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Nas últimas semanas, o estafe do volante recebeu sinalizações sobre a janela do meio do ano. Assim, três clubes manifestaram interesse em Danilo: o Palmeiras, o Fullham, da Inglaterra, e o Zenit, da Rússia. No início do ano, aliás, o jogador quase retornou para o Nottingham Forest, da Inglaterra, mas não houve avanço nas conversas. O retorno para a Europa é o cenário mais provável.

Maior contratação da história do Botafogo, Danilo é o destaque do time na temporada. Afinal, soma nove gols e três assistências em 20 jogos até o momento. No fim de março, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia. Ele, aliás, aproveitou a chance e aumentou a dúvida do treinador pela convocação para a Copa do Mundo de 2026.