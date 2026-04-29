Estudo aponta melhores e piores goleiros do Brasileirão na última década

Todo grande time precisa de um grande goleiro e estudo inédito do Bolavip Brasil descobriu quais foram os maiores paredões do Campeonato Brasileiro na última década. Ao levar em consideração o número de partidas disputadas, a quantidade de gols sofridos esperados no período e a quantidade de gols efetivamente sofridos, descobriu-se que Weverton, do Grêmio, foi o melhor goleiro do Brasileirão na última década.

Everson e Santos completam o pódio dos melhores goleiros

O Bolavip Brasil recorreu às estatísticas do site Opta para descobrir quais foram os melhores goleiros do Campeonato Brasileiro nos últimos dez anos. Depois de extrair os dados, considerou todos aqueles com 100 jogos ou mais entre 2016 e 2025 e criou uma fórmula que considera partidas disputadas, expectativa de gols sofridos e gols efetivamente sofridos, com um diferencial: a exclusão de gols contras.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dessa forma, defesas fáceis e gols contra (ou seja, não esperados) foram desconsiderados. Para evitar distorções causadas por amostras pequenas, usou um ajuste estatístico chamado shrinkage, que consiste em aproximar o número de jogos individuais da média.

Depois de aplicada a metodologia, descobriu que Everson, do Atlético-MG, e Santos, do Athletico, terminaram em segundo e terceiro lugar no estudo, atrás apenas de Weverton.

Não é coincidência que os três foram eleitos os melhores goleiros do Campeonato Brasileiro no período. Weverton levou o prêmio Bola de Prata nos anos de 2018, 2020 e 2023 e foi escolhido o melhor goleiro do Brasileirão na seleção da CBF em 2020, 2021 e 2022. Everson ganhou a Bola de Prata em 2021 e o goleiro Santos foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão pela CBF em 2019.

Os cinco melhores goleiros do Campeonato Brasileiro entre 2016 e 2025:

1 – Weverton – 39,5 pontos

2 – Everson – 37,6 pontos

3 – Santos – 36,4 pontos

4 – Cássio – 35,8 pontos

5 – Fábio – 35,3 pontos

Jandrei é apontado o pior goleiro do Brasileirão na última década

O estudo apontou também os piores goleiros do Brasileirão entre 2016 e 2025. No caso deles, são goleiros cuja diferença entre a quantidade de gols esperados e a quantidade de gols efetivamente sofridos foi menor, um indicativo de que os lances de maior dificuldade acabaram se convertendo em gols adversários. Jandrei, atualmente disputando a Série B com o Juventude, foi quem obteve o pior índice.

Alguns nomes de peso tiveram performance ruim no período, de acordo com o estudo, como o ex-goleiro Victor, que se aposentou em 2021, e Léo Jardim, goleiro do Vasco e que chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2024.

Os cinco piores goleiros do Campeonato Brasileiro entre 2016 e 2025:

1 – Jandrei – 8,68 pontos

2 – Victor – 12,9 pontos

3 – Gabriel Vasconcelos – 16,3 pontos

4 – Léo Jardim – 18 pontos

5 – Douglas Friedrich – 18,2 pontos