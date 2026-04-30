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Superliga Feminina

Spencer Lee deixa Brasília Vôlei e assume o comando do Sesi Bauru

Depois de garantir a permanência do time candango na elite da Superliga Feminina de vôlei por duas temporadas, técnico aceita desafio de disputar o Mundial de Clubes em São Paulo

Spencer Lee comandou o Brasília Vôlei em duas temporadas, evitou o rebaixamento e esteve perto dos playoffs em 2025/2026 - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)
Spencer Lee comandou o Brasília Vôlei em duas temporadas, evitou o rebaixamento e esteve perto dos playoffs em 2025/2026 - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

Spencer Lee não é mais técnico do Brasília Vôlei. O comandante do time candango nas últimas duas temporadas da Superliga Feminina de vôlei está de mudança para o Sesi Bauru para a próxima temporada do Nacional. O projeto na equipe paulista tem desafios internacionais em 2026/2027 e convenceram o profissional a deixar o Distrito Federal rumo a São Paulo.

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O treinador confirmou a mudança em entrevista ao Correio Braziliense. “Estou indo para o Sesi. Falei com o Flávio (Thiessen). Agradeço muito a oportunidade, ao projeto Brasília Vôlei, ao apoio da torcida, que sempre acompanhou o nosso trabalho nesses dois anos. Espero deixar a porta aberta, nunca se sabe o dia de amanhã”, afirmou Spencer Lee.

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Ele herda a prancheta de Henrique Modenesi. O antecessor levou o Sesi Bauru às quartas de final nesta edição da Superliga Feminina e foi eliminado pelo Praia Clube.

Novos poderes atraem grandes responsabilidades. “Estive anos no Sesi Uberlândia, portanto, estou voltando para o Sesi. Na próxima temporada, o Bauru disputa, além do Campeonato Paulista, que é um grande campeonato, o Mundial, por ter sido campeão sul-americano, a Superliga, então são desafios um pouco maiores”, justifica.

Spencer Lee não descarta um retorno nas idas e vindas da carreira de um técnico. “Torço para que, em um momento futuro, a gente possa estar junto novamente. Agradeço ao apoio do Brasília Vôlei nesses dois anos”, despediu-se.

O Brasília Vôlei se manteve na elite nas duas temporadas sob o comando de Spencer Lee. Em 2024/2025, terminou na décima posição, duas acima da zona do rebaixamento para a Superliga B. Nesta edição, concluiu em nono entre 12 times e quase acessou os playoffs.

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Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 30/04/2026 10:21 / atualizado em 30/04/2026 10:34
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