Arrascaeta fratura clavícula e vira preocupação para a Copa do Mundo

O camisa 10 rubro-negro se lesionou após um choque no primeiro tempo e deve desfalcar o time por cerca de 45 dias. - (crédito: Marco Bertorello/AFP)

Nesta quarta-feira (29/4) o meia-atacante Giorgian de Arrascaeta sofreu uma fratura na clavícula direita durante a partida que terminou com o empate (1x1), entre Flamengo e Estudiantes, pela Copa da Libertadores, em La Plata, na Argentina. A lesão foi confirmada pelo clube, e o camisa 10 passa por uma cirurgia nesta quinta-feira (30), no Rio de Janeiro.

Após um choque com Lucas Piovi na disputa de bola no meio de campo, aos 18 minutos do primeiro tempo, o jogador não conseguiu amortecer a queda corretamente e bateu com força o ombro direito no gramado. Os médicos do departamento do Flamengo constataram a lesão, e o atleta foi levado ao vestiário.

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A decisão pela cirurgia foi tomada após exames realizados nas proximidades do Estádio Jorge Luis Hirschi. O procedimento será realizado pelos especialistas Márcio Schiefer, Bruno Tebaldi e Fernando Sassaki.

Arrascaeta já desembarcou no Brasil junto com a delegação e seguiu direto para o hospital, onde realizará o procedimento cirúrgico. A cirurgia dura aproximadamente uma hora e tem como objetivo reposicionar e estabilizar o osso fraturado. O clube ainda não informou oficialmente o período de recuperação.

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Internamente, o Flamengo trabalha com um prazo de cerca de 45 dias para o retorno do jogador aos gramados, embora a recuperação dependa da resposta individual ao procedimento. Já é esperado que o atleta não seja escalado para o clássico carioca, contra o Vasco da Gama que acontece neste domingo (3/5).

A preocupação, no entanto, não se limita ao clube brasileiro, a participação do jogador na Copa do Mundo deste ano também pode estar comprometida. O camisa 10 rubro-negro foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia, e veículos de imprensa do país, como Tenfield, Montevideo Portal, El País, Uypress e Montevideo Porta destacaram a situação e acompanham de perto a lesão e seus impactos.

A Seleção Uruguaia de Futebol estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho, contra a Arábia Saudita, no Hard Rock Stadium, em Miami. Até lá o atleta terá cerca de 42 dias para se recuperar de uma fratura que, segundo o artigo de ortopedia e ombro, costuma exigir cerca de um mês de imobilização com tipoia e entre 12 a 16 semanas para consolidação óssea.

Após aproximadamente dois meses, os pacientes costumam recuperar movimentos próximos do normal, enquanto os exercícios para ganho de força muscular são iniciados entre três e quatro meses. Segundo o portal Ovación, a comissão da seleção uruguaia está em alerta com a lesão, visto que o jogador tem sido peça fundamental da equipe uruguaia, com a soma 13 gols em aproximadamente 59 jogos.

*Estagiária sob supervisão de Benjamin Figueredo

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