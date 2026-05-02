Com direito a gol de bicicleta, Gama goleia em casa e mantém invencibilidade

O Gama venceu o Luverdense na noite deste sábado (2/5), no Estádio Bezerrão, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acabou com uma goleada por 4 x 0. O resultado apenas atestou o momento brilhante do alviverde na temporada 2026. Já são 24 jogos de invencibilidade no ano, combinados com a liderança isolada do grupo A3 da competição. Os gols da vitória foram marcados por Ramon (duas vezes), Felipe Clemente e Lúcio. O volante fez o quarto de bicicleta na segunda etapa.
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Com a vitória, o time candango continua líder da chave na quarta divisão nacional, agora com 13 pontos conquistados. No campeonato, são quatri vitórias e um empate. Agora, a equipe alviverde coloca o foco na semifinal da Copa Centro-Oeste. O time enfrente o Rio Branco na quarta-feira (6/5), às 19h30, também no Estádio Bezerrão.
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Já o Luverdense perdeu a invencibilidade na competição. A equipe estacionou nos oito pontos e pode ceder a vice-liderança se houver um vencedor no jogo entre Aparecidense e Brasiliense, neste domingo (3/5), às 16h. Na próxima rodada, o time mato-grossense terá novamente o Gama como adversário, no sábado (9/5), às 18h, pelo primeiro jogo do segundo turno da Série D. A partida será no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).
O jogo
A partida começou melhor para os donos da casa. O Gama tinha mais controle e posse no ataque, mas não chegava com perigo ao gol do Luverdense. A primeira boa chance foi com Lúcio. O volante recebeu cruzamento de Michel Henrique após troca de passes no ataque, mas furou na hora da finalização e perdeu uma oportunidade promissora para os mandantes.
O Gama continuou ofensivo e dominava as ações. Porém, faltava qualidade na hora de decidir os ataques. Chances com Ramon, pela esquerda, e Clemente, pelo meio, surgiram, mas não foram bem aproveitadas. A primeira etapa chegava ao final e o Periquito seguia melhor, mas não construía chances de perigo. Porém, aos poucos a equipe de Luís Carlos Souza encontrava os espaços. E assim saiu o gol inaugural, aos 42 minutos.
David Lucas rabiscou pela direita e trouxe para o meio. O camisa oito encontrou Ramon livre na ponta da área pela esquerda. O atacante ajeitou para o pé dominante e bateu com capricho. O chute não pareceu forte, mas foi preciso no canto. O goleiro João Guilherme se esticou, mas não chegou a tempo. Placar aberto no fim, com um belo gol do camisa sete.
O juíz assinalou mais três minutos de acréscimo e, na teoria, o Gama iria segurar o resultado até o intervalo. Porém, aos 48 minutos, Ramon recebeu livre e com velocidade pelo meio. O ponta poderia seguir até o gol, mas errou a passada e precisou atrasar um pouco a jogada. Entretanto, o camisa sete manteve o controle da posse e serviu Felipe Clemente. O artilheiro do time no ano chegou por trás e só teve o trabalho de escolher o canto para marcar mais um para o Periquito.
Goleada implacável
A equipe da casa continuou com o domínio do jogo na segunda etapa. E, logo aos cinco minutos, a vantagem se estendeu para o Gama. Mais uma bola recebida na velocidade e por trás dos defensores do Luverdense. Renato foi quem protagonizou o ataque pela direita. Ele chegou na linha de fundo e cruzou por baixo. Ramon, mais uma vez, completou para o fundo do gol. Terceiro tento alviverde e o segundo do camisa sete.
Após o gol, o Gama abaixou a intensidade e controlou mais a posse mais passivamente. O Luverdense, por outro lado, seguia sem apresentar chances ao goleiro Renan Rinaldi. Mas, mesmo com a larga vantagem, o melhor acontecimento da partida viria aos 23 minutos do segundo tempo.
Mais um ataque para o Gama. A bola estava em disputa pela direita e sobrou com Willian Júnior na intermediária. Ele serviu Felipe Clemente na ponta da área, que cruzou com maestria para Lúcio. O volante recebeu sozinho, dominou no peito e emendou uma bicicleta perfeita, sem chances para João Guilherme: 4 x 0 para a equipe mandante e um golaço para inflamar o torcedor nas arquibancadas, ainda incrédulos com a pintura.
Com a larga vantagem, Luís Carlos Souza começou a rotacionar o elenco, dar minutos para jogadores do banco e poupar alguns titulares. O fim do jogo chegava e o Gama conquistava mais uma vitória na Série D. Após o quarto gol, mais nenhuma jogada marcante aconteceu. O alviverde segurou bem o resultado, confirmado com o apito final após o árbitro não dar acréscimos. Mais uma vitória impactante do Periquito na temporada e invencibilidade mantida.
Ficha técnica
Gama 4 x 0 Luverdense-MT
Série D do Campeonato Brasileiro, 5ª rodada
Estádio Bezerrão, 2/5, às 19h
Árbitro: Julian Jonathan Antero Silva-RO
Público: 5.996 pessoas
Renda: R$ 68.720,00
Gama
Renan Rinaldi, Michel Henrique, Darlan, Wellington, Lucas Piauí, Moisés (Gabriel Galhardo), Lúcio (De Paula), Renato, David Lucas (Willian Junior), Ramon (Kennedy) e Felipe Clemente (Henrique Almeida)
Técnico: Luís Carlos Souza
Gol: Ramon (42’ 1ºT; 5’ 2ºT), Felipe Clemente (48’ 1ºT) e Lúcio (23’ 2ºT)
Cartões amarelos: Gabriel Galhardo
Luverdense-MT
João Guilherme, Gutierrez, Alexandria, Felipe, Douglas (Lucas Martins), Thiago Gabriel (Kevin Emmel), Hitalo, Lucas Goes, Pedro, Marco Antônio (Gean Júnior), Isac Miller (Bady)
Técnico: Fernando da Silva
Cartões amarelos: Douglas, Gutierrez e Pedro
*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz
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