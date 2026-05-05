Polícia recupera carro de Marcos Braz após assalto com tiros no Rio

A Polícia localizou, ainda na noite dessa segunda-feira (4), o carro levado no assalto contra o ex-diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu horas antes e mobilizou equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar.

O assalto ocorreu em São Cristóvão, mas o caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira). Horas após a notificação do caso, agentes recuperaram o veículo devido ao trabalho de inteligência em conjunto com as equipes da 25ª DP (Engenho Novo) e da 26ª DP (Todos os Santos), que deram suporte à ação. A PMRJ também participou das buscas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Palmeiras sofre contra técnicos brasileiros à frente de estrangeiros

O ex-dirigente afirmou em depoimento que estava no carro do primo, Márcio, quando homens armados abordaram a dupla em frente à estação de São Cristóvão. Ainda segundo o relato, os criminosos efetuaram três disparos para o alto antes de fugir com a Mercedes A300 e o celular do familiar.

A investigação segue para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.

Marcos Braz no Maracanã

Um dia antes do assalto, no domingo (3), o ex-diretor acompanhou o empate em 2 a 2 entre Flamengo e Vasco, pela 14ª rodada do Brasileirão, diretamente do Maracanã. O ex-vereador marcou presença no setor Norte do estádio, tradicionalmente da torcida rubro-negra, e compartilhou alguns registros da festa durante o clássico.





O ex-dirigente deixou o clube após o fim da gestão de Rodolfo Landim, em janeiro de 2025, para sucessão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Depois da passagem pelo Rubro-Negro, chegou a assumir o Remo na campanha do acesso à Série A.



