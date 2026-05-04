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POLÊMICA

Dirigente italiano diz ter "voltado com pulgas" após Mundial no Brasil

Pietro Maschio é copresidente do Conegliano, equipe que chegou às semifinais da competição realizada em São Paulo, em dezembro de 2025

O copresidente do Conegliano, Pietro Maschio, à esquerda - (crédito: Rubin/LVF)
O copresidente do Conegliano, Pietro Maschio, à esquerda - (crédito: Rubin/LVF)

O dirigente Pietro Maschio, funcionário do Conegliano, time de vôlei da Itália, fez críticas à última edição do Mundial de Clubes da modalidade, realizado no Brasil, em dezembro de 2025. De acordo com ele, o certame feminino do campeonato sediado no Ginásio do Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo, foi, além de mal organizado, responsável por uma infestação de pulgas. 

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A fala protagonizada pelo copresidente do clube ocorreu no último sábado (2/5) após a derrota da equipe italiana para o Vakifbank Istambul, pela Liga dos Campeões da Europa de vôlei, em entrevista à imprensa local. O Conegliano acabou eliminado e impossibilitado de disputar a próxima edição do Mundial. No entanto, Maschio celebrou a ausência no campeonato, descrito por ele como um "fardo". Em seguida, relembrou da experiência no Brasil. 

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"Ainda bem que não estamos participando. É um fardo. Os brasileiros fizeram o que puderam, não quero culpá-los por terem que organizar em um prazo tão curto. No entanto, voltamos para casa cheios de pulgas. E há até relatos médicos. Jogamos em uma quadra vergonhosa. Quem está no topo não pode organizar algo assim", disse o dirigente. A equipe é, inclusive, liderada pela ponteira brasileira e estrela da Seleção, Gabi Guimarães. 

Via redes sociais, o clube se desculpou. Por meio de nota, afirmou que não houve qualquer intuito de desmerecer a competição. Além disso, afirmou buscar esclarecer "o sentido das palavras repercutidas pela mídia". 

'Reiteramos o agradecimento feito na entrevista em relação ao Brasil pela calorosa recepção e aos organizadores por terem conseguido, em tão pouco tempo e com tão pouco aviso prévio, montar uma competição de nível internacional, fazendo melhor possível dentro daquele contexto e daqueles prazos reduzidos. O desabafo era direcionado ao fato que, nos últimos anos, o valor do torneio em questão caiu drasticamente do ponto de vista técnico e do apelo midiático. Pedimos desculpas pelo mal-entendido a todos os torcedores e apaixonados brasileiros", escreveu a equipe nas redes.  

Veja a postagem do Conegliano nas redes sociais:  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 04/05/2026 19:15
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