Palmeiras sofre contra técnicos brasileiros à frente de estrangeiros

Palmerias de Abel teve dificuldades para superar o Sporting Cristal de Zé Ricardo - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

O papo de que o Palmeiras é um dos bichos-papões da Libertadores, ao lado do Flamengo, não tem colado diante de adversários treinados por brasileiros. E o roteiro pode se repetir nesta terça-feira (5/5), às 19h, em Lima, onde o finalista de três das últimas seis edições reencontra o Sporting Cristal, comandado por Zé Ricardo. O Paramount (streaming) transmite a partida.

O principal exemplo remete à campanha do ano passado. Favorito diante da LDU de Quito, de Tiago Nunes, o Palmeiras viu a vaga na final quase escapar após derrota por 3 x 0 no Equador. Em São Paulo, reagiu com vitória por 4 x 0 em noite mágica no Allianz Parque e afastou o vexame.

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Nesta temporada, o cenário voltou a se repetir. Depois do empate por 1 x 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, a primeira vitória veio no sufoco em SP: 2 x 1 sobre o time peruano, com gol de pênalti de Flaco López, aos 35 minutos do segundo tempo.

O futebol sul-americano tem elevado o nível com a presença de treinadores brasileiros em países vizinhos. A organização tática cresceu, a distância em relação aos clubes do país diminuiu e o conhecimento sobre o estilo de jogo de equipes como Palmeiras e Flamengo passou a pesar nos confrontos.

No elenco do Sporting Cristal, essa influência também aparece em campo. O técnico Zé Ricardo conta com quatro brasileiros, entre eles o atacante Felipe Vizeu, formado no Flamengo e dono da camisa 9. O atacante é, inclusive, o artilheiro da equipe peruana, com seis gols em 17 partidas. Outro ex-rubro-negro, o volante Gabriel, 36 anos, chegou ao clube como um dos destaques do Mirassol em 2025.

Completam o grupo dos brasileiros: o meia Gustavo Gazanotti (experiência em Tombense, Criciúma, Volta Redonda e outros) e o lateral-esquerdo Cristiano (passagens por clubes como Goiás, Chapecoense e Fluminense).

No sábado, o Palmeiras empatou por 1 x 1 com o Santos em São Paulo pelo Brasileirão, e viajou no domingo para Lima. A principal novidade entre os 25 relacionados por Abel Ferreira é o atacante Paulinho, que voltou a atuar após 302 dias afastado por lesão. Piquerez e Vitor Roque, em recuperação de cirurgias no tornozelo, não embarcaram, assim como Luighi, com desconforto muscular.

O Palmeiras inicia a rodada na segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos, um atrás do líder Sporting Cristal. Uma vitória fora de casa devolve o time à liderança. Depois, terá pela frente Cerro Porteño e Junior Barranquilla em São Paulo.

A trupe orquestrada por Abel Ferreira tem a missão de quebrar a invencibilidade dos peruanos como mandantes. O Sporting Cristal embalou sequência invicta de quatro partidas, com três vitórias e um empate. A última derrota do time de Zé Ricardo foi diante do UCV Moquegua, em abril, pela Liga Peruana.

Ficha técnica

Sporting Cristal x Palmeiras

Libertadores (fase de grupos, 4ª rodada)

Local: Estádio Nacional de Lima, no Peru

Quando: Terça-feira (5/5)

Horário: 19h

Árbitro: Dario Herrera (Argentina)

Transmissão: Paramount+ (streaming)

Prováveis escalações

Sporting Cristal — Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Lutiger e Cristiano; Távara; Gonzalez, Iberico, Yotún e Maxloren Castro; Ávila. Técnico: Zé Ricardo

Palmeiras — Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Arthur Gabriel; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Jhon Arias; Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira