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Futebol Feminino

Minas Brasília empata e interrompe sequência de vitórias

Time do Distrito Federal vinha de cinco triunfos consecutivos na Série A2 do Brasileirão antes de empatar com a equipe mineira pela 7ª rodada. Próximo jogo é contra o Itacoatiara, no Amazonas

Minas empata em 1x1 com Itabirito no Bezerrão pela sétima rodada do Brasileirão Feminino A2 - (crédito: Filipe Fonseca )
Minas empata em 1x1 com Itabirito no Bezerrão pela sétima rodada do Brasileirão Feminino A2 - (crédito: Filipe Fonseca )

Minas e Itabirito se enfrentaram no último domingo (3/5) no Bezerrão pela sétima rodada do Brasileirão Femininmo A2. A partida terminou empatada por 1 x 1. Bruna Marques abriu o placar para as mineiras no começo da segunda etapa, mas Monse empatou no final e evitou a derrota candanga. 

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Com esse empate, as equipes permanecem com campanhas idênticas e não mudam de lugar na tabela. O Minas segue na terceira posição e chega aos 16 pontos em sete jogos, com uma derrota, um empate e cinco vitórias. O Itabirito tem o mesmo retrospecto, mas ocupa a quarta colocação devido ao saldo de gols (8 x 12).

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Na primeira fase da Série A2 do Brasileirão Feminino, os 16 times se enfrentam em turno único. Os quatro melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série A3. Os semifinalistas asseguram o acesso para a primeira divisão. 

As candangas terão desafio longe do DF na 8ª rodada, contra o Itacoatiara, que amarga a lanterna sem nenhum ponto conquistado. O palco da partida será o Estádio Florão, no Amazonas, no próximo sábado (9/5) às 16h.

O resultado quebrou a sequência de vitórias do Minas Brasília nesta edição do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Depois da derrota na estreia por 1 x 0 para o Atlético-PI, o time do Distrito Federal emplacou cinco triunfos, contra Doce Mel, Sport, 3B da Amazõnia, Ação-MT e UDA.

Ficha técnica 

Minas-DF 1 x 1 Itabirito-MG

Brasileirão Femininio A2 - 7ª rodada

Local: Estádio Bezerrão

Quando: Domingo (3/5) às 16h

Árbitro: Alisson de Souza Zilse (GO)

Minas Brasília

Rubi, Suzana, Darlan, Esther, Rayane, Rhayssa, Stephane (Hadry), Monse, Rafaela (Drielly), Batista (Michele), Rayla e Gaby (Manu) 

Técnico: Kethleen de Azevedo 

Gol: Monse

Cartões amarelos: Esther

Itabirito-MG 

Marcelle, Hilary, Camila Santos, Flávia Gil, Érica Gomes, De La Torres, Bruna Victória, Luana Rodrigues, Aninha, Bruna Marques (Jú Faria) e Vânia (Aryane)

Técnico: Hoffmann Túlio

Gol: Bruna Marques

Cartões amarelos: Camila Santos e Bruna Marques

*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini

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Rafael Lins*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por Rafael Lins*
    postado em 04/05/2026 21:10
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