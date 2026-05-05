Galvão Bueno realiza duas cirurgias em meio à preparação para Copa no SBT

Galvão Bueno passa por duas cirurgias antes da Copa do Mundo - (crédito: Foto: Reprodução/SBT)

O narrador Galvão Bueno passou por duas cirurgias de catarata em um intervalo de três dias, em Londrina, antes de iniciar sua participação nas transmissões da Copa do Mundo pelo SBT. Os procedimentos ocorreram no sábado (2) e nessa segunda-feira (4), em hospital particular da cidade onde mantém residência fixa.

A assessoria do narrador informou, em nota, que o procedimento foi rápido e que ele já está em casa. Ainda de acordo com o comunicado, o profissional não apresentou o ‘Galvão F.C’ da última segunda-feira apenas por precaução.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Palmeiras sofre contra técnicos brasileiros à frente de estrangeiros

A decisão de operar está ligada justamente ao calendário profissional, sobretudo nos próximos dois meses. Isso porque o narrador se prepara para narrar mais uma Copa do Mundo, esta marcada para junho e julho, com jogos nos EUA, México e Canadá. Ele transmitirá dez partidas do torneio pelo SBT, incluindo jogos da Seleção Brasileira.

"Vou ver até formiga em campo agora", relatou à coluna F5, da Folha de S. Paulo.

Galvão Bueno e SBT na Copa

O narrador estará à frente de todos compromissos da Seleção pelo SBT, além da abertura e da final da Copa. Já Tiago Leifert comandará os outros 22 jogos dos quais a emissora adquiriu os direitos.

A operação comercial envolve parceria entre o SBT e a NSports, empresa da qual o narrador é sócio. Juntas, as companhias pagaram 25 milhões de dólares (R$ 134,5 milhões) pelos direitos de 32 partidas desta edição de Copa do Mundo.

Trata-se de um valor inferior ao ciclo negociado anteriormente pela Globo, uma das concorrentes direta nas transmissões. A emissora carioca acertou, ainda durante a pandemia, os direitos de eventos Fifa no período 2023 e 2026 por cerca de 60 milhões de dólares por ano (R$ 322 milhões na cotação atual).

Vale destacar que o pacote adquirido pela parceria não prevê exclusividade na TV aberta e parte dos jogos será exibida simultaneamente com a Globo, conforme os termos de acordo.