Novo artilheiro do Brasileirão, Pedro faz mais gols que o esperado; entenda

Pedro, do Flamengo, chega aos oito gols e assume artilharia compartilhada do Brasileirão com Viveros, do CAP - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Ao marcar no empate em 2 a 2 contra o Vasco, no último domingo (3/5), o atacante Pedro, do Flamengo, alcançou a artilharia compartilhada do Brasileirão. Agora com oito gols, ele iguala o colombiano Viveros, craque do Athletico. O Artilheiro Reverência, no entanto, lidera por conta das três assistências contra uma contra o atleticano.

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E há uma curiosidade acerca dos números de Pedro. Afinal, segundo números do site "Sofascore", o camisa 9 faz muito mais gols que o esperado. Não entendeu? O Jogada10 te explica, caro torcedor.

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Entendendo o x G

No futebol, há uma métrica "nova" que avalia a qualidade das oportunidades que os jogadores têm durante os jogos. É o chamado xG – Expected Goals (gols esperados), em inglês. Cada finalização possui um número, sendo alto para uma chance clara e baixo para um chute de improvável de virar gol, como uma finalização de fora da área com diversos adversários no caminho.

E os números de Pedro não mentem. Se somarmos o xG de cada uma de suas 22 finalizações, encontramos o número de 5.32. No entanto, o craque marcou oito vezes, o que evidencia que o artilheiro não costuma desperdiçar chances e ainda guarda aquelas oportunidades não tão simples.

Contraste com outros atacantes

Em contraste, Viveros tem xG de 7,64, com seu número de gols (oito) praticamente condizendo com o esperado. Calleri, do São Paulo, tem xG de 5,74 (seis gols), enquanto John Kennedy, do Fluminense, possui xG de 5,36 (também com seis gols). Atrás de Pedro na lista vem Rafael Borré, do Inter, com xG de 4,67. O colombiano colorado, porém, só guardou uma vez na casinha, o que evidencia a "má pontaria" do jogador nesta edição de Brasileirão.

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Outro atacante com viés artilheiro é Carlos Vinícius, do Grêmio. Ele tem xG baixo, de "apenas" 4,47. No entanto, balançou sete vezes as redes adversárias, aproveitando com sobras as chances que têm de marcar.

Com 16 gols em 2026, Pedro é o artilheiro do Flamengo no ano. Ele já superou 2025, quando marcou somente 15 gols, e caminha a passos largos para viver a temporada mais artilheira da carreira. Até o momento, esta marca data de 2023, quando fez incríveis 35 gols em 61 jogos.



