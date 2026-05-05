Fluminense anuncia contratação do atacante Hulk

O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (05/05), a contratação do atacante Hulk. O jogador, que estava no Atlético-MG, assinou em definitivo com o Tricolor até 31 de dezembro de 2027. O atleta foi liberado pelo Galo sem custos para firmar vínculo com o clube e estará apto a jogar a partir da próxima janela de transferências.
Hulk chega ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para se integrar ao elenco e iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. O primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no dia 16 de maio (sábado), no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.
Além disso, Hulk vestirá a camisa 7. O atacante Soteldo, assim, seguirá usando o número até a paralisação das competições para a Copa do Mundo e, no retorno, passará a vestir a camisa 30.
Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 5, 2026
A carreira de Hulk
Hulk iniciou a carreira no Vitória (BA), antes de seguir para o futebol japonês. Mas foi defendendo o Porto, de Portugal, entre 2008 e 2012, que se consolidou como um dos principais jogadores de sua posição no cenário internacional. Em seguida, foi para Zenit, da Rússia, e quatro anos depois para o Shanghai SIPG, da China. Em 2021, retornou ao Brasil para defender o Atlético-MG. Pelo clube, soma 140 gols, 56 assistências e conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e foi pentacampeão mineiro.
Hulk foi para a Seleção Brasileira pela primeira vez em 2009 e disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, como titular. Também conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.
