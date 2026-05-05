Autódromo de Brasília acelera com nova etapa do Mega Drift

O ronco dos motores volta a ecoar no Autódromo Nelson Piquet de 8 a 10 de maio. O principal palco do automobilismo da capital federal recebe mais uma etapa do Mega Drift, com expectativa de muita velocidade, técnica e espetáculo nas pistas. Os ingressos custam a partir de R$ 65 e estão disponíveis no site oficial (clique aqui para acessar).
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A programação reúne pilotos de diferentes níveis em disputas marcadas por controle preciso e muita adrenalina. Entre os destaques estão Lucas Hanazono, representante da nova geração, Yasmim Santos, única mulher no grid, além de nomes experientes como Vinicius Trindade, DK Gui e Mucio Eustáquio, referência histórica no drift nacional.
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“O Mega Drift cresce a cada edição, tanto no nível técnico quanto no interesse do público. Conseguimos reunir perfis diferentes de pilotos e criar um evento que vai além da competição”, afirma o organizador Gustavo Carvalho.
Além das disputas, o evento aposta na experiência do público, com estrutura preparada para receber fãs do automobilismo e transformar o fim de semana em um grande encontro em torno do drift.
Serviço
Mega Drift Brasil
Data: 8 a 10 de maio
Local: Autódromo Nelson Piquet
Ingressos: Site oficial do Mega Drift (clique aqui para acessar)
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