Libertadores: Palmeiras vence Sporting Cristal e retoma liderança

O Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo e consolidou o resultado na etapa final em Lima, no Peru - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

O Palmeiras conseguiu sua primeira vitória fora de casa, pela Libertadores, ao bater o Sporting Cristal por 2 a 0, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental. O Verdão contou com o brilho da sua dupla de ataque, formada por Flaco López e Ramón Sosa, cada um com um gol no embate, para garantir o triunfo. Carlos Miguel também fez nova grande atuação na meta palestrina para sair novamente com a baliza zerada.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos oito pontos e retoma a liderança do Grupo F, da Libertadores. Em contrapartida, o Sporting Cristal estacionou com seis pontos somados e pode perder a segunda posição, caso o Cerro Porteño vença o Junior Barranquilla. Este confronto está marcado para a próxima quinta-feira (07/5).

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Primeiro tempo

O primeiro tempo entre Sporting Cristal e Palmeiras foi movimentado e equilibrado, mas terminou com vantagem alviverde por 1 a 0. Logo nos minutos iniciais, o time peruano assustou mais. Criou boas chances, incluindo uma oportunidade clara desperdiçada por Írven Ávila e um chute perigoso de Maxloren Castro defendido por Carlos Miguel. O Palmeiras, por sua vez, encontrou dificuldades para finalizar com precisão, apesar de rondar a área adversária. Contudo, tudo mudou após a pausa para a hidratação, onde o Verdão voltou melhor após alguns minutos de conversa com Abel Ferreira e começou a criar muitas chances.

Aos 31 minutos, o domínio se transformou em vantagem. Após jogada pela esquerda, Arias levantou na área e Flaco López apareceu bem para finalizar e abrir o placar. Depois do gol, o Palmeiras manteve a pressão e seguiu mais presente no campo de ataque, enquanto o Sporting Cristal ainda tentou responder, principalmente em chutes de média distância. No entanto, parou em boas intervenções defensivas e no controle do time brasileiro. Assim, a etapa inicial terminou com superioridade palmeirense no volume de jogo e a vitória parcial construída com eficiência no momento decisivo.

Palmeiras amplia vantagem

O segundo tempo começou com o Palmeiras sendo cirúrgico e ampliando rapidamente a vantagem construída na etapa inicial. Logo aos quatro minutos, em contra-ataque pela esquerda, Ramón Sosa aproveitou sobra na área após jogada de Flaco López e fez 2 a 0, deixando o time ainda mais confortável na partida. Com o placar ampliado, o Verdão passou a controlar melhor o ritmo, priorizando a posse de bola e explorando espaços em transições. Ainda assim, seguiu criando algumas oportunidades, como finalizações de Sosa e Arias, mas sem a mesma eficiência do lance do gol.

Sporting Cristal tenta, mas Palmeiras se segura

Por outro lado, o Sporting Cristal precisou se expor mais e cresceu na partida. A equipe peruana passou a pressionar, especialmente em jogadas aéreas e chutes de média distância, obrigando o goleiro Carlos Miguel a trabalhar em diversas ocasiões. A melhor chance dos donos da casa veio na metade final do segundo tempo, em uma sequência dentro da área que exigiu defesa do goleiro e um corte salvador quase em cima da linha, evitando o gol que poderia recolocar o jogo em aberto. Mesmo assim, o time seguiu esbarrando na sólida defesa palmeirense.

Nos minutos finais, o Sporting Cristal ainda tentou pressionar, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo. O Palmeiras, por sua vez, administrou a vantagem com segurança, fez mudanças para segurar o resultado e confirmou a vitória por 2 a 0 fora de casa, retomando a liderança do Grupo F, da Libertadores

SPORTING CRISTAL 0X2 PALMEIRAS

Libertadores 4ª rodada (Fase de Grupos)

Data e hora: 05 de maio de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Gols: Flaco López, 31/1°T (0-1); Ramón Sosa, 04/2°T (0-2)

SPORTING CRISTAL: Diego Enríquez; Leandro Sosa (Wisdom, 35/2°T), Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristiano; Tavara (Cabellos, 35/2°T), Yotún e Santiago González (Juan González, 20/2°T); Maxloren Castro, Irven Ávila (Felipe Vizeu, 12/2°T) e Luis Ibérico (Gabriel, 12/2°T). Técnico: Zé Ricardo.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Lucas Evangelista, 27/2°T); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Emiliano Martínez, 35/2°T), Jhon Arias (Felipe Anderson, 27/2°T) e Allan; Ramón Sosa (Jefté, 27/2°T) e Flaco López (Paulinho, 43/2°T). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Andan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

Cartão Amarelo: Irven Ávila, Távara (SPC); Gustavo Gómez e Giay (PAL)