Brahma reforça movimento e convoca o Brasil a resgatar a confiança no Hexa

A Brahma, marca de cerveja da Ambev, lançou uma nova campanha chamada "Tá Liberado Acreditar" para reacender a esperança do Hexa no Brasil, mesmo diante das pesquisas que apontam baixa confiança no título. A iniciativa explora a tensão de 24 anos sem uma Copa do Mundo, buscando resgatar a essência e a paixão do torcedor brasileiro, com o técnico Carlo Ancelotti e o ídolo nacional Ronaldo Fenômeno protagonizando a ação.

Felipe Cerchiari, diretor de marcas Core da Ambev, falou sobre a nova campanha da cervejaria e sobre a representativade da Seleção Brasileira para o país, que busca mais um título de Copa do Mundo depois de 24 anos.

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O futebol sempre foi um dos maiores pontos de conexão do brasileiro com a sua própria identidade e, nessa Copa, os bares serão o principal estádio para o torcedor brindar. A Seleção representa mais do que resultados, representa um sentimento coletivo de orgulho e pertencimento. O hexa pode ser um sonho distante para alguns, mas é justamente isso que torna o futebol tão poderoso e que Brahma entende muito bem isso.

A campanha vai estreiar oficialmente em horário nobre na TV Globo e nas redes sociais da marca, com uma mensagem bem clara: se já vencemos as probabilidades cinco vezes, "Tá Liberado Acreditar" em um novo título mundial.