Real Madrid avalia suspender Tchouaméni e Valverde após briga

O Real Madrid abriu um processo disciplinar para investigar a conduta de Tchouaméni e Valverde durante treino. Afinal, os jogadores discutiram pelo segundo jogo consecutivo e, desta vez, o meio-campista uruguaio foi parar no hospital. Dessa forma, a confusão motivou uma reunião de emergência no clube, com a presença de do CEO José Ángel Sánchez.

Existe a chance da dupla ficar fora do clássico contra o Barcelona, no próximo domingo (10/5), como forma de punição. O jogo, aliás, pode definir o campeão espanhol. Afinal, o Barça lidera com 11 pontos de vantagem e, até mesmo em caso de empate, conquistaria o título. Portanto, para seguir com chances, o time merengue precisa vencer o rival no Camp Nou.

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A briga entre Tchouaméni e Valverde aumentou a tensão nos bastidores do Real Madrid. A dupla, aliás, discutiu no treino desta última quarta-feira (6/5). O motivo teria sido uma entrada mais dura do jogador francês no uruguaio. Valverde, portanto, teria recusado apertar a mão de Tchouaméni, como gesto de desculpas, e isso gerou uma discussão.

Nos últimos dias, houve outros episódios de confusão no Real Madrid. Recentemente, o zagueiro alemão Rüdiger, por exemplo, se desentendeu com o lateral espanhol Carreras. Há também relatos de insatisfação do elenco com Mbappé, que viajou para a Itália durante período de recuperação de lesão. Além disso, o técnico Arbeloa rompeu a relação com o meia Ceballos.