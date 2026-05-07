Ronaldinho Gaúcho é alfinetado ao vivo por Ana Maria Braga na Globo

Ana Maria Braga cutuca Ronaldinho Gaúcho durante o Mais Você - (crédito: Foto: Reprodução)

Ana Maria Braga abriu a edição do ‘Mais Você’ dessa quarta-feira (6/5) com uma alfinetada a Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto de Assis. A apresentadora mandou um beijo especial, em tom irônico, ao ex-jogador, enquanto Louro Mané expôs brevemente a razão por trás do lembrete ao astro.

O Bruxo era o convidado da edição do programa, mas não só não compareceu como também não justificou a ausência. Por isso, Ana Maria iniciou a atração com menção ao ex-jogador, que inclusive integrará a equipe de funcionários da Globo durante a Copa do Mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Queria aproveitar para mandar um beijo, um beijo muito carinhoso ao Ronaldinho Gaúcho e ao Assis (irmão do astro)", afirmou a apresentadora. Louro Mané, então, complementou: "Ah, um beijo! Deram um drible danado na gente hoje".

Ana Maria ampliou o espaço dedicado ao futebol nas última semanas da atração, especialmente diante da proximidade da Copa. Recentemente, ela recebeu Zico para falar sobre a estreia do documentário do maior ídolo da história do Flamengo, já em cartaz nos cinemas do Brasil.

Ronaldinho Gaúcho na Globo

Bem como Ana Maria Braga, o astro também está confirmado como um dos nomes da cobertura da Copa do Mundo de 2026 na emissora. O ex-camisa 10 participará do quadro "Rolê do Bruxo", ainda sem mais detalhes sobre como se desenvolverá o roteiro da atração.

É OFICIAL. O Rolê do Bruxo é na Copa do Mundo 2026 com a Globo. Estão preparados? Ronaldinho Gaúcho vai aparecer onde você menos espera, nas cidades-sede, nos programas, nas ruas. O Bruxo se multiplicou, e a Copa nunca vai ser a mesma. Bora caçar o Bruxo? , oficializou a emissora nas redes.