Messi divide cena com Yamal, Zidane e Bad Bunny em filme da Adidas

Lionel Messi e Bad Bunny em vídeo da Adidas para Copa do Mundo - (crédito: Foto: Reprodução)

Messi, Bad Bunny e Timothée Chalamet dividiram cena no novo comercial da Adidas para a Copa do Mundo de 2026. Batizada de Backyard Legends, a campanha divulgada pela marca mistura futebol, música, cinema e referências aos anos 1990 em um teaser estrelado por alguns dos principais nomes do esporte e, sobretudo, da atualidade.

O vídeo coloca Chalamet como protagonista de uma missão para montar um time capaz de enfrentar uma equipe local considerada imbatível. Em uma das cenas, o ator conversa por telefone com Bad Bunny e faz referência ao uso do termo soccer nos Estados Unidos.

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"O que eu sei sobre ‘soccer’?", questiona o ator de Marty Supreme. "Nada. Eu sei sobre futebol, Benito. Futebol", completa.

Na sequência, o personagem aparece dentro de um carro enquanto ‘apresenta’ Jude Bellingham e Lamine Yamal um ao outro: "Vocês se conhecem?". A dupla de Real Madrid e Barcelona evita se olhar. Ele, então, passa a falar sobre o desafio que os jogadores terão diante do adversário.

"Essa equipe local não perde desde 1996", diz. Ele prossegue com a história sobre o adversário e, nesse momento, Beckham e Zidane também são mencionados no vídeo. Os ex-jogadores aparecem rejuvenescidos digitalmente com uso de inteligência artificial.

Messi e Bad Bunny em cena

Chalamet segue contando sobre as inúmeras tentativas em superar o adversário, que venceu um time formado por Zidane, Beckham e Del Piero. Ao chegar ao local, ele anuncia que tem um novo desafiante e, na sequência, questiona Bad Bunny e Lionel Messi: "Então, eu entreguei ou não?".

Apesar da ‘marra’, Chalamet dúvida que seu trio seja capaz de superar a equipe local, e Lionel responde: "Se não conseguirem, eu jogo". Timothée rebate: "Você era meu plano B".

Além dos já citados, a campanha reúne nomes do futebol atual como Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri, Trinity Rodman, Florian Wirtz e Santiago Gimenez.

Vídeo completo

In this Backyard, its win or go home, and this crew hasnt left since the 90's. Where theres a pitch, theres a legend. #YouGotThis pic.twitter.com/EJpQSHcWEi — adidas (@adidas) May 7, 2026

Segundo a Adidas, Backyard Legends transforma histórias de bairro em uma narrativa ligada ao futebol de rua, à criatividade e à formação de lendas. A campanha integra a plataforma You Got This, criada pela marca para reforçar a autoconfiança de atletas.

Eu costumava sonhar em jogar com esses caras. Sabe, eu jogava bola quando era criança, pensando nas cobranças de falta do Beckham, nos gols de Del Piero e nos voleios de Zidane, fazendo minhas próprias versões. Eu amo este jogo" , disse Chalamet. "Sou tradicionalista, não sei de ‘soccer’, sei de futebol, e mal posso esperar pela Copa do Mundo deste verão.

Florian Alt, vice-presidente global de comunicação de marca da Adidas, declarou que a campanha busca reforçar a liberdade e a autoconfiança no esporte antes da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.