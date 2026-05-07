Samir Xaud despista sobre Neymar e reafirma confiança em Ancelotti: "Deixa na mão dele"

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud participou de um evento em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (7/5). Assim, o mandatário falou sobre a confiança no trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira e despistou sobre Neymar estar na Copa do Mundo.
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"Para mim e para o Carlo, é zero pressão. Zero, zero, zero. Eu perguntei: Você sente pressão?. Ele respondeu: Não, estou fazendo o meu trabalho, e os jogadores que vão serão os melhores dentro do esquema tático que a gente está trabalhando. Então, deixa isso na mão dele. Dia 18 nós vamos saber se Neymar vai ou não vai. Mas eu acredito muito no trabalho dele", disse o presidente.
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A convocação para a Copa do Mundo ocorre na segunda (18/5), às 17h. Vale lembrar que o Brasil estreia na competição no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), diante do Marrocos, no MetLife Stadium.
Além disso, Samir Xaud falou sobre a Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil. Antes disso, o Brasil mede forças com o Estados Unidos, no dia 9 de junho, na Arena Castelão.
"Estamos nos preparativos para a Copa do Mundo Feminina do ano que vem. Então, com certeza, é um teste, mais um teste para a seleção feminina. Estamos muito esperançosos em relação à nossa seleção para o ano que vem, mas, com certeza, é um teste, um grande teste que pode abrir novamente as portas do Nordeste para as seleções brasileiras feminina e masculina", concluiu.
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