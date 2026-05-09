Irã confirma presença na Copa, mas Federação exige determinadas condições

Seleção do Irã quer disputar a Copa do Mundo, mas com algumas condições - (crédito: Foto: Divulgação/FFIRI)

A Federação de Futebol do Irã confirmou neste sábado (9/5) que a seleção masculina participará da Copa do Mundo de 2026. Entretanto, exigiu que os países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) acatem determinadas condições em meio à guerra no Oriente Médio.

Entre essas condições estão a concessão de vistos e respeito à comissão técnica da seleção, à bandeira do país e ao hino nacional durante o torneio. Além disso, a entidade pede que a segurança seja reforçada em aeroportos, hotéis e nos trajetos até os estádios.

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Vale lembrar que o Canadá negou, no mês passado, a entrada do presidente da federação antes do Congresso da FIFA. Isso ocorreu devido às suas supostas ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), braço ideológico das Forças Armadas do Irã.

Presença cercada de incertezas

Em virtude da guerra, a presença do Irã no Mundial foi cercada de incertezas. Afinal, Estados Unidos e Israel estão em conflito com o país do Oriente Médio desde fevereiro.