Irã confirma presença na Copa, mas Federação exige determinadas condições

A Federação de Futebol do Irã confirmou neste sábado (9/5) que a seleção masculina participará da Copa do Mundo de 2026. Entretanto, exigiu que os países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) acatem determinadas condições em meio à guerra no Oriente Médio.
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Entre essas condições estão a concessão de vistos e respeito à comissão técnica da seleção, à bandeira do país e ao hino nacional durante o torneio. Além disso, a entidade pede que a segurança seja reforçada em aeroportos, hotéis e nos trajetos até os estádios.
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Vale lembrar que o Canadá negou, no mês passado, a entrada do presidente da federação antes do Congresso da FIFA. Isso ocorreu devido às suas supostas ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), braço ideológico das Forças Armadas do Irã.
Presença cercada de incertezas
Em virtude da guerra, a presença do Irã no Mundial foi cercada de incertezas. Afinal, Estados Unidos e Israel estão em conflito com o país do Oriente Médio desde fevereiro.
"Nós definitivamente participaremos da Copa do Mundo de 2026, mas os anfitriões precisam levar em consideração nossas preocupações. Participaremos da Copa do Mundo, mas sem abrir mão de nossas crenças, cultura e convicções.", afirmou a federação iraniana em seu site oficial.
"Todos os jogadores e membros da comissão técnica, especialmente aqueles que cumpriram serviço militar na Guarda Revolucionária Islâmica ou IRGC, como Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi, devem receber vistos sem qualquer problema", disse o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj.
Por fim, em meio às condições do presidente da Federação de Futebol do Irã (FFIRI), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, deixou claro que jogadores iranianos serão bem-vindos no torneio. Em contrapartida, relembrou que o país ainda pode barrar a entrada de integrantes da delegação iraniana com vínculos com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).