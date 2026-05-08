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FUTEBOL SUL-AMERICANO

Independiente Medellín pede desculpas à torcida do Flamengo por confusão

Partida válida pela quarta rodada fase de grupos da Libertadores precisou ser cancelada por falta de segurança, na última quinta-feira

Independiente Medellín se manifesta após confusão - (crédito: Foto: Reprodução)
Independiente Medellín se manifesta após confusão - (crédito: Foto: Reprodução)

O Independiente Medellín pediu desculpas à torcida do Flamengo, nesta sexta-feira (8/5), pela confusão dos próprios torcedores do time colombiano no jogo pela Libertadores. A partida, aliás, durou apenas dois minutos e acabou cancelada por falta de segurança no estádio Atanásio Girardot.

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"Oferece desculpas à torcida em geral, à torcida do Flamengo, destacando seu comportamento, assim como o dos seus jogadores e dirigentes", diz trecho da manifestação.

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O Independiente Medellín também afirmou que compreende a insatisfação dos seus torcedores, destacando porém que os protestos devem respeitar "a convivência sadia". O clube colombiano, entretanto, rechaçou o vandalismo ocorrido no estádio e anunciou uma investigação interna.

Segundo a imprensa colombiana, houve nove pessoas detidas, entre elas um menor de idade. Além disso, o canal de televisão RCN, em matéria desta sexta (8/5), afirmou que foram 113 cadeiras quebradas ou queimadas nas arquibancadas.

Veja a nota do Independiente Medellín na íntegra:

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 08/05/2026 21:31
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