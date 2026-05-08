Independiente Medellín pede desculpas à torcida do Flamengo por confusão

O Independiente Medellín pediu desculpas à torcida do Flamengo, nesta sexta-feira (8/5), pela confusão dos próprios torcedores do time colombiano no jogo pela Libertadores. A partida, aliás, durou apenas dois minutos e acabou cancelada por falta de segurança no estádio Atanásio Girardot.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Oferece desculpas à torcida em geral, à torcida do Flamengo, destacando seu comportamento, assim como o dos seus jogadores e dirigentes", diz trecho da manifestação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Independiente Medellín também afirmou que compreende a insatisfação dos seus torcedores, destacando porém que os protestos devem respeitar "a convivência sadia". O clube colombiano, entretanto, rechaçou o vandalismo ocorrido no estádio e anunciou uma investigação interna.
Segundo a imprensa colombiana, houve nove pessoas detidas, entre elas um menor de idade. Além disso, o canal de televisão RCN, em matéria desta sexta (8/5), afirmou que foram 113 cadeiras quebradas ou queimadas nas arquibancadas.
Veja a nota do Independiente Medellín na íntegra:
Saiba Mais
- Esportes Flamengo domina Brasília no Rio e empata série das quartas de final do NBB
- Esportes Brasiliense Caio Bonfim fatura prata em etapa do Circuito na República Tcheca
- Esportes Grêmio fecha acordo milionário com Flamengo nos bastidores da Libra
- Esportes Tite se esquiva sobre Neymar na Copa, mas elogia craque
- Esportes Presidente do Santos é cobrado por alunos na própria universidade
- Esportes Jornais internacionais repercutem confusão em jogo do Flamengo