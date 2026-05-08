Messi fala sobre Copa de 2026, Neymar e rivalidade com Cristiano Ronaldo

Lionel Messi voltou a falar sobre a Copa do Mundo de 2026 e aumentou ainda mais a expectativa dos torcedores argentinos. Em entrevista ao programa Lo del Pollo, o camisa 10 comentou diferentes assuntos ligados ao Mundial, como o futuro do técnico Scaloni na seleção, a possível presença de Neymar no torneio, a rivalidade com Cristiano Ronaldo e o favoritismo da Argentina.

Ao falar sobre Scaloni, Messi deixou claro que gostaria de ver o treinador permanecendo no comando da seleção após a Copa. "Depende do que ele quiser para a carreira dele. Pelo que vivi e vejo no dia a dia, acho que ele é o melhor nome para continuar o tempo que quiser", afirmou.

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O argentino também reconheceu a pressão que existe sobre quem assumir o cargo no futuro. "Vai ser difícil para qualquer um que venha depois. A Argentina é um país que exige resultados o tempo todo e, na primeira dificuldade, já querem mudar tudo", completou.

Messi também comentou a situação de Neymar, que ainda luta para estar na próxima Copa do Mundo. O craque argentino destacou a amizade entre os dois e afirmou que espera ver o brasileiro no torneio.

"Claro que quero que ele esteja lá. O Neymar merece viver coisas boas. Em uma Copa, a gente sempre quer os melhores jogadores, e ele, quando está bem, é um deles", disse.

Messi comenta relação com Cristiano Ronaldo

Sobre Cristiano Ronaldo, Messi relembrou a histórica disputa entre os dois durante os tempos de Barcelona e Real Madrid e negou qualquer rivalidade pessoal fora de campo.

"O que existiu foi uma rivalidade esportiva muito bonita. Eu estava no Barcelona, ele no Real Madrid, e disputávamos tudo. Mas nossa relação sempre foi boa e respeitosa. Nunca houve nada pessoal", explicou.

Por fim, Messi demonstrou cautela ao analisar as chances da Argentina na próxima Copa do Mundo. Apesar da confiança no elenco, o craque evitou colocar a seleção como principal favorita.

"Temos que nos empolgar, como sempre acontece com a Argentina em grandes competições, mas também entender que existem outras seleções muito fortes, que chegam muito bem como grupo", comentou.