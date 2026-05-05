Copa do Mundo: a 14 dias da convocação final, camisa 9 é dúvida

Entre favoritos e zebras, praticamente todos os postulantes a convencer Ancelotti balançaram a rede nos campeonatos nacionais - (crédito: Reprodução)

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou vestibular em 2023 para vaga de um camisa 9 para a Copa de 2026. Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior iniciaram o processo seletivo. A duas semanas do anúncio dos 26 escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti para o Mundial no Canadá, nos Estados Unidos e no México, há muitos candidatos para a vaga, mas faltam pés de obra qualificados a assumir a função consagrada por Careca, Romário, Bebeto e Ronaldo.

Veteranos e calouros sonham com a vaga e viralizaram no fim de semana com gols deste e do outro do Oceano Atlântico. Entre favoritos e zebras, praticamente todos os postulantes a convencer Ancelotti balançaram a rede nos campeonatos nacionais: Rayan, Pedro, João Pedro, Matheus Cunha, Endrick, Igor Jesus, Richarlison, Igor Thiago Kaio Jorge e Marcos Leonardo.

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A estratégia da turma da última hora é deixar a cabeça do italiano um trevo. Se um dos critérios do concurso fosse "prova de títulos", Richarlison e Pedro largariam na frente. Ambos participaram da última Copa do Mundo no Catar sob o comando de Tite. Autor de um gol na vitória do Tottenham por 2 x 1 contra o Aston Villa pelo Campeonato Inglês, Richarlison iniciou o ciclo bancando: "A camisa 9 já é minha, não tem o que ficar escolhendo. Fiz uma boa Copa do Mundo, mesmo não tendo o título, e acho que, aqui na Seleção, todo mundo sabe que eu sou o homem-gol, não tem o que ficar escolhendo camisa, a 9 é minha", afirmou em Belém antes da estreia do Brasil contra a Bolívia nas Eliminatórias.

Xodó da torcida em 2022 e primeiro centroavante de Carlo Ancelotti na estreia do treinador contra o Equador, Richarlison não balança a rede pela Seleção desde as oitavas de final contra a Coreia do Sul. Reserva dele no Oriente Médio, Pedro é lembrado pela participação no lance do gol de empate da Croácia e pela quantidade de lesões e cortes, mas ostenta oito gols e uma assistência nos últimos sete jogos pelo Flamengo.

O momento é dos calouros. João Pedro fez gol de bicicleta, ontem, na derrota do Chelsea para o Nottingham Forest. Igor Jesus balançou a rede na mesma partida. A vitória do Brentford por 3 x 0 contra o West Ham teve assinatura do brasiliense Igor Thiago, vice-artilheiro do Inglês com 22 gols, três atrás do norueguês Haaland (Manchester City).

Titular nos últimos jogos, Matheus Cunha autenticou a classificação do Manchester United para a Liga dos Campeões de 2026/2027 ao marcar pelo Manchester United no triunfo por 3 x 2 contra o Liverpool. Rayan brihou nos 3 x 0 do Bournemouth contra o Crystal Palace.

Na França, Endrick deu mais uma prova da ambição de disputar a primeira Copa do Mundo ao deixar o dele nva vitória do Lyon por 4 x 2 contra o Rennes. Emprestado pelo Real Madrid, ele coleciona oito bolas na rede em 23 jogos com a camisa do clube francês.

Há quem assuma o papel de azarão e dê de ombros para a possibilidade remotíssima de constar entre na lista dos 26. Artilheiro do Brasileirão no ano passado, Kaio Jorge fez o gol do Cruzeiro na derrota por 3 x 1 para o Galo, no Mineirão. Na Arábia Saudita, Marcos Leonardo, ex-SAntos, mandou recado ao Carletto na vitória do Al Hilal por 3 x 0 contra o Al Hazem.

Na falta de verdadeiro 9, há os falsos. Vinicius Junior, Luiz Henrique e Antony fizeram gol por Real Madrid, Zenit e Bétis no fim de semana.