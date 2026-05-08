Flamengo domina Brasília no Rio e empata série das quartas de final do NBB

O Flamengo venceu o Brasília Basquete, por 83 x 66, na noite desta sexta-feira (8/5), no segundo jogo da série melhor de cinco das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Com o triunfo rubro-negro no Maracanãzinho, a etapa eliminatória da elite nacional está empatada por 1 x 1. Avança à semifinal quem vencer três partidas primeiro. O próximo jogo segue no Rio Janeiro, e as equipes duelam no domingo (10/5), às 14h.
Os cestinhas da partida foram o ala/pivô Kayo e o pivô Wesley, com 16 pontos, do lado do Brasília quem mais marcou foi o ala Von Haydin, com 12 anotados. Independentemente do resultado do próximo duelo entre as equipes, há a certeza da volta da série para o Distrito Federal, com pelo menos a realização do jogo quatro no Ginásio Nilson Nelson. Se necessário, o quinto duelo entre brasilienses e cariocas também será na capital federal.
Fla parte para cima
No período inicial, o Flamengo fez valer o fator casa e jogou com confiança, explorando as infiltrações no garrafão, postura ausente no jogo um. Em contrapartida, o Brasília sofria com erros sucessivos e via o adversário abrir vantagem. Os extraterrestres encontravam dificuldades justamente na principal arma do time: as bolas de três. Contudo, uma reação fulminante no minuto final, com três acertos seguidos do perímetro, evitou um prejuízo maior. Assim, o primeiro quarto encerrou-se em 19 x 12.
No segundo quarto, os jogadores retornaram à quadra, enquanto o bandeirão com a camisa 14 de Oscar Schmidt subia nas arquibancadas. O Flamengo entrou a todo vapor, impedindo a reação do Brasília. Os rubro-negros anularam o principal jogador dos extraterrestres e limitaram o armador Facundo Corvalán a apenas quatro pontos. Sem baixar o ritmo, os cariocas abriram 10 pontos de vantagem. Com o garrafão bem defendido, os mandantes fecharam a parcial em 47 x 33.
Reação frustrada
No retorno do intervalo, o Flamengo manteve o domínio absoluto das ações. A equipe carioca jogava em uma rotação superior, deixando o Brasília sem chances de reação. Com uma defesa sólida no garrafão, os rubro-negros ampliaram a diferença para 21 pontos no terceiro quarto. O técnico Dedé Barbosa tentou correr atrás do prejuízo com pedidos de tempo, mas o confronto seguia em via única. Àquela altura, os mandantes já contavam com cinco jogadores na casa dos dois dígitos: Baralle, Wesley, Johnson Sr., Kayo e Negrete. Assim, o Flamengo fechou a parcial com uma vantagem confortável de 70 x 52.
Nos últimos 10 minutos de jogo, o Brasília acordou. De ponto em ponto, a equipe baixava a vantagem. Contudo, a distância das equipes no marcador era grande. Os extraterrestres não se entregavam na partida e lutavam por cada posse de bola. Entretanto, quando a franquia do DF se animava na partida, os rubro-negros anotavam uma bola de tres para jogar um balde de água fria nos adversários. Dessa forma, os mandantes seguiram com larga vantagem e fecharam a partida em 83 x 66.
*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz
