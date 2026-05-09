Max Verstappen está "no coração do projeto", diz chefe da Red Bull

O chefe da Red Bull, Laurent Mekies, afirmou neste sábado (9/5) que o piloto holandês Max Verstappen está "no coração do projeto" da equipe, respondendo aos rumores sobre uma eventual saída do tetracampeão mundial de Fórmula 1.
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"Max está no coração do projeto. Ele está conosco em todos os assuntos, envolvido em todas as nossas decisões estratégicas para o futuro", declarou Mekies à AFP antes do Grande Prêmio da França Histórico, no circuito Paul Ricard, em Le Castellet, que consiste em três dias de corridas para celebrar a história da F1 usando carros projetados entre 1970 e 2000.
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Verstappen conquistou seus quatro títulos correndo pela Red Bull (2021-2024), mas no ano passado foi superado pelo britânico Lando Norris (McLaren) e está tendo um início de temporada complicado em 2026.
O holandês não está satisfeito com o novo regulamento de motores, agora 50% elétricos e 50% à combustão, o que o levou inclusive a ameaçar deixar a competição.
No GP de Miami, no final de semana passado, foram feitos "ajustes" em relação à potência elétrica e ele conseguiu terminar em quinto lugar.
Verstappen "está tão frustrado quanto nós com a falta de desempenho do carro nos três primeiros Grandes Prêmios e com a complexidade inicial do regulamento de 2026", reconheceu Mekies.
"Mas acabamos de comemorar os dez anos de Max na Oracle Red Bull Racing. Enquanto pudermos, como temos feito há anos, dar a ele um carro rápido, vocês verão Max sorrindo", disse o diretor de equipe.
"O resto faz parte do ruído normal da Fórmula 1, e isso varia dependendo se o fim de semana é bom ou ruim", concluiu Mekies.