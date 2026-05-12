InícioEsportes
FUTEBOL

Copa do Brasil: Cruzeiro perde gols em profusão, mas vence Goiás e avança

Raposa fez 1 x 0 e vai às oitavas de final. Não goleou porque o goleiro Tadeu fez oito defesas incríveis e saiu machucado no fim

Kaio Jorge marcou de pênalti o gol do Cruzeiro, que venceu o Goiás e avançou na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaio Jorge marcou de pênalti o gol do Cruzeiro, que venceu o Goiás e avançou na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro confirmou o favoritismo e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (12/5) enfrentou o Goiás, no Mineirão, e venceu por 1 x 0, com gol de Kaio Jorge cobrando pênalti no primeiro tempo. Como na partida de ida, em Goiânia, houve empate por 2 x 2, os cruzeirenses avançam de fase e abocanham mais uma premiação milionária. O Esmeraldino, eliminado nesta fase, fica com a premiação acumulada das fases anteriores.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O placar, no entanto, não ilustrou a história do jogo. O Cruzeiro desperdiçou uma série de oportunidades, quase todas parando em defesas de Tadeu, que fez pelo menos seis intervenções de altíssimo nível. Assim, apesar da derrota, o goleiro do Goiás terminou como um dos destaques da partida. Curiosamente, nos acréscimos, depois de salvar o que seria um gol de Néiser, Tadeu saiu machucado e o Goiás teve de encerrar a partida com um jogador de linha no gol, Machado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao avançar, o Cruzeiro, que ganhou uma premiação de R$ 2 milhões pela participação nesta quarta fase, quando estreou na competição, ganhará mais R$ 3 milhões por avançar às oitavas. Já o Goiás, apesar de eliminado, sai da competição com as premiações das fases anteriores. Assim, soma no total R$ 6,59 milhões.

O Goiás teve o primeiro ataque de perigo aos sete minutos, quando Nicolas recebeu pela esquerda e cruzou. Mas Jean Carlos não chegou a tempo para concluir. E o time foi no embalo disso. A partir daí, só deu Cruzeiro, com Tadeu fazendo pelo menos três defesas sensacionais. Uma cabeçada de Fabrício Bruno e duas em sequência, aos 26 e 27 minutos.

Na primeira, o lateral-esquerdo Kaiki Bruno cortou para o meio, entrou na área e chutou para Tadeu voar. Em seguida, no escanteio, Fabrício Bruno cabeceou e, mais uma vez, Tadeu salvou o Goiás.

Aos 32 saiu o gol cruzeirense. Após escanteio pela esquerda cobrado por Matheus Pereira, bem aberto na segunda trave, Fabrício Bruno cabeceou e a bola bateu no braço de Ruan, que estava de costas no lance, disputando a bola com o jogador do Cruzeiro. O juiz foi ao VAR e marcou pênalti. Kaio Jorge converteu e abriu o placar, naquele momento de forma justa, já que foi a oitava finalização contra nenhuma do Goiás.

E o Cruzeiro seguia desperdiçando chances. Aos 41 minutos, Matheus Pereira achou Kaiki Bruno livre. O lateral tentou pegar de primeira, quase na pequena área, mas finalizou por cima do gol. Aos 42, o Goiás respondeu com um chute perigoso. Jean Carlos foi ao fundo, sem ângulo, e bateu em efeito. O goleiro Otávio quase foi enganado, mas conseguiu espalmar para escanteio.

No segundo tempo, o Goiás voltou com maior agressividade e passou a buscar mais finalizações. O Cruzeiro, por sua vez, tentou fazer o adversário sair da intermediária para explorar ligações diretas e contra-ataques.

Contudo, aos 18 minutos, com a entrada de Sinisterra na vaga de Kaiki e Kenji, o Cruzeiro retomou a dominância física. O atacante mal entrou e levou perigo em duas oportunidades, aos 19 e 20 minutos. Porém, as duas finalizações pararam em defesas excelentes de Tadeu.

As saídas dos principais titulares  (Artur Jorge buscou descansar o elenco para o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão) deram espaço ao Goiás. O time goiano teve a chance de ouro para levar o duelo aos pênaltis. Aos 39 minutos, Jonathan Jesus errou um passe e deu a oportunidade para Anselmo Ramon. De calcanhar, ele rolou para Esli Garcia, com o goleiro Otávio batido. Mas Fabrício Bruno conseguiu abafar o chute e evitar o empate.

Nos acréscimos, Tadeu dividiu com Néiser Villarreal, salvando mais um gol e saiu machucado, seguindo para o hospital para fazer radiografia no tornozelo esquerdo. Como o Goiás já tinha feito as cinco substituições, o apoiador Machado foi para o gol. Assim, o Goiás terminou o jogo com um jogador de linha na posição de goleiro. E mesmo assim, aos 50 minutos, Esli Garcia, de fora da área, mandou na trave. Quase o Goiás empatou.

CRUZEIRO 1×0 GOIÁS

Jogo de volta da 5ª fase Copa do Brasil
Data: 12/5/2026
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público: 26.337
Renda:  R$1.211.872,00
Gols: Kaio Jorge, de pênalti, 32’/1ºT (1-0)

CRUZEIRO: Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva, 24’/2ºT) e Matheus Pereira (Marquinhos, 35’/2ºT); Arroyo (Bruno Rodrigues, 18’/2ºT), Kaio Jorge  (Néiser Villarreal,35’/2ºT) e Kaique Kenji (Sinisterra,18’/2ºT). Técnico: Artur Jorge.

GOIÁS: Tadeu; Rodrigo Soares (Diego Caito, 12’/2ºT), Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Nicolas; Machado , Lucas Rodrigues, Gegê (Lourenço,12’/2ºT) e Lucas Lima (Anselmo Ramon, 12’/2ºT); Jean Carlos (Esli  Garcia, 30’/2ºT)  e Kadu Souza (Bruno Sávio, Intervalo). Técnico: Daniel Paulista.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)
Cartões amarelos: Lucas Romero (CRU); Lucas Lima, Bruno Sávio, Lourenço (GOI)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/05/2026 23:41 / atualizado em 12/05/2026 23:51
    SIGA
    x