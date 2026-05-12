Possível adversária do Brasil na Copa, Suécia anuncia convocados

Centroavante de 25 gols em 58 jogos na temporada, Viktor Gyökeres é o "herdeiro" de Ibrahimovic na seleção sueca - (crédito: Divulgação/Suécia )

Finalista da Copa do Mundo de 1958 contra o Brasil, a Suécia é a segunda seleção convocada para a edição de 2026. Um dia depois de a Bósnia e Herzegovina divulgar os 26 nomes que jogarão o torneio, o país nórdico divulgou os boleiros credenciados para a disputa no Grupo F, contra Tunísia, Holanda e Japão, que se cruza com o do Brasil na fase de 16 avos.

Dono da prancheta da Suécia desde 20 de outubro de 2025, o inglês Graham Potter chamou grandes nomes do futebol europeu, principalmente para o setor ofensivo. O principal nome da seleção é o "herdeiro" do astro Zlatan Ibrahimovic, Viktor Gyökeres, centroavante do Arsenal, com 25 gols em 58 jogos na temporada.

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Outro homem de frente badalado é o atacante do Liverpool, Alexander Isak, contratação mais cara da história da Premier League, após deixar o Newcastle por R$ 922 milhões em setembro.

Nem só de atacantes vive a Suécia de Graham Potter. O treinador conta com o experiente Victor Lindelöf, ex-Manchester United e atualmente no Aston Villa, como xerifão da zaga.

Ausente da Copa do Mundo de 2022 no Catar, a Suécia se credenciou para a edição de 2026 após sobreviver à repescagem europeia. Nas últimas chamadas para a América do Norte, despachou Ucrânia e a Polônia de Robert Lewandowski. Na campanha em 2018, na Rússia, caiu nas quartas de final diante da Inglaterra.

A Suécia voltará a jogar uma partida de Copa do Mundo em 14 de junho, contra a Tunísia, às 23h (de Brasília), no México, pelo Grupo F. Seis dias depois, encara a Holanda em Houston (EUA). A fase de grupos será concluída contra o Japão em 25/6.

O grupo dos suecos se cruza justamente com o do Brasil no primeiro mata-mata. No novo formato da Copa do Mundo, com 48 seleções, classificam-se líder e vice de cada uma das 12 chaves e os oito melhores terceiros colocados.

Sob o comando de Potter, a Suécia tem duas vitórias (contra Polônia e Ucrânia), um empate contra a Eslovênia e derrota por 4 x 1 para a Suíça. Antes da Copa, a seleção tem amistosos agendados contra Noruega (1º/6) e Grécia (4/6).

Os convocados

Goleiros: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt e Jacob Widell Zetterström.

Defensores: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud e Daniel Svensson.

Meias e atacantes: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg e Besfort Zeneli.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini