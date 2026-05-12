Jornal Nacional receberá Ancelotti após convocação para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti já tem dois compromissos marcados para próxima segunda-feira (18/5): anunciar a lista oficial de convocados para Copa e participar do Jornal Nacional. No mesmo dia em que confirmará os 26 nomes selecionados para buscar o hexacampeonato mundial, o italiano concederá, horas depois, entrevista ao vivo na TV Globo.
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A convocação acontecerá às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Na sequência, Ancelotti terá o primeiro grande espaço de repercussão nacional para explicar escolhas, responder questionamentos e sustentar decisões tomadas para a competição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
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Para além da expectativa habitual, esta em especial se intensifica por marcar a primeira Copa do Mundo do italiano à frente da Seleção Brasileira. Trata-se, também, de um Mundial inédito para Canarinho, nunca antes comandada por um treinador de outra nacionalidade.
Ancelotti no Jornal Nacional
Antes mesmo da divulgação oficial, torcedores e comentaristas já discutem possíveis ausências, insistências e preferências do treinador. Entende-se, a partir da visão da CBF, que o espaço na principal bancada informativa da TV aberta servirá para o italiano defender suas escolhas diante de um alcance mais amplo.
A avaliação interna da Globo parte de uma intepretação símil, e a participação do técnico no JN também ganhou peso estratégico. Ainda segundo o jornalista Flávio Ricco, o Grupo corrobora que dificilmente haverá outro espaço com alcance semelhante para detalhar os critérios da convocação logo após o anúncio dos nomes.
Destaques da pré-lista divulgada
Embora não seja oficial, há detalhes que chamaram atenção na pré-lista enviada à Fifa e divulgada pelo ge com os 55 nomes selecionados. O Flamengo, por exemplo, lidera a relação com sete jogadores escolhidos pela comissão técnica: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.
O nome que mais repercutiu, porém, foi o de Neymar também presente na lista. Ao contrário dos atletas citados acima, a presença do camisa 10 na pré-convocação foi confirmada por membros da comissão. Sabe-se também que Estêvão está fora devido à lesão sofrida no Chelsea, bem como Rodrygo, também machucado. Éder Militão é a baixa defensiva já oficializada.
Internamente, existe o entendimento de que Neymar apresentou evolução física recente e passou a receber atenção da comissão técnica antes da definição final da convocação.
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