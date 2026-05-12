Copa do Brasil: Inter vence jogo eletrizante no Beira-Rio e se classifica

O Internacional carimbou o passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Athletic Club por 3 x 2, nesta terça-feira (12/5), no Beira-Rio. Após o empate por 1 x 1 no jogo de ida, o time gaúcho precisou de intensidade para superar os mineiros. O Colorado abriu o caminho com Rafael Borré, mas viu o adversário buscar o empate duas vezes antes de selar o resultado definitivo em Porto Alegre.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O primeiro gol saiu aos 23 minutos, quando Rafael Borré completou para as redes em jogada de bola parada. O Athletic reagiu aos 41 minutos com Ian Luccas, mas o Inter retomou a frente ainda no primeiro tempo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Aos 45, Allex aproveitou passe em profundidade de Alexandro Bernabéi e bateu firme para fazer 2 x 1. A equipe de Roger Machado foi para o intervalo com a vantagem, mas ciente de que o jogo estava aberto.
A etapa final começou tensa e o VAR entrou em ação aos 50 minutos para expulsar Gian Cabezas, do Athletic, por briga em campo. Mesmo com um a mais, o Inter levou um susto aos 67 minutos, quando Ian Luccas marcou seu segundo gol no jogo e empatou para o time mineiro. A resposta colorada foi imediata: aos 70 minutos, Alan Patrick serviu Bernabéi, que invadiu a área e chutou cruzado para fazer o terceiro.
Nos minutos finais, o técnico promoveu as entradas de Bruno Tabata e Kayky para manter o fôlego ofensivo. O goleiro Sergio Rochet apareceu bem quando solicitado e a zaga, liderada por Félix Torres, barrou as últimas tentativas de Samuel Otusanya e Bruninho. Com o apito final, o Beira-Rio celebrou a classificação suada de um Internacional que soube sofrer para avançar na competição nacional.
INTERNACIONAL 3 x 2 ATHLETIC CLUB
Copa do Brasil 5ª Fase (Jogo de Volta)
Data e hora: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 19h30
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Gols: Rafael Borré, 23’/1ºT (1-0); Ian Luccas, 41’/1ºT (1-1); Allex, 45’/1ºT (2-1); Ian Luccas, 67’/2ºT (2-2); Alexandro Bernabéi, 70’/2ºT (3-2)
INTERNACIONAL: Sergio Rochet; Bruno Gomes (Alan Rodríguez, 82’/2ºT), Félix Torres, Victor Gabriel e Alexandro Bernabéi; Rodrigo Villagra (Ronaldo, Intervalo), Bruno Henrique (Braian Aguirre, 68’/2ºT), Alan Patrick e Allex (Bruno Tabata, 67’/2ºT); Vitinho (Kayky, 67’/2ºT) e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
ATHLETIC CLUB: Luan Polli; Douglas Pelé (João Miguel, 54’/2ºT), Lucas Belezi, Jhonatan Silva e Marcelo Henrique (Diogo Batista, 81’/2ºT); Gian Cabezas, Ian Luccas (Max, 79’/2ºT) e Zeca; Kauan Rodrigues, Gabriel Moysés (Bruninho, 55’/2ºT) e Gustavinho (Samuel Otusanya, 54’/2ºT). Técnico: Alex.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Alan Patrick (INT)
Cartões vermelhos: Gian Cabezas (ATH)
Saiba Mais
- Esportes Copa do Brasil: Fluminense bate o Operário-PR e vai às oitavas
- Esportes Copa do Brasil: Cruzeiro perde gols em profusão, mas vence Goiás e avança
- Esportes Messi continua sendo o jogador mais bem pago da MLS
- Esportes Brasiliense Júlia Kudiess é anunciada no elenco de clube italiano
- Esportes Copa Brasília de Ginástica terá presença de Arthur Zanetti
- Esportes Possível adversária do Brasil na Copa, Suécia anuncia convocados