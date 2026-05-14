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Fifa notifica Arena BSB e ameaça tirar o Mané Garrincha do Mundial 2027

Entidade máxima do futebol mundial alega que várias questões permanecem sem solução e constituem violações contratuais

Estádio Mané Garrincha pode receber jogos do Mundial de futebol feminino de 2027 - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Estádio Mané Garrincha pode receber jogos do Mundial de futebol feminino de 2027 - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A Fifa notificou, nesta quarta-feira (13/5), a administração da Arena BSB, nome atual do estádio Mané Garrincha. Afinal, a entidade destaca a possibilidade de romper o contrato que prevê Brasília como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027.

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Nesse sentido, coube à diretora-executiva de Futebol da entidade, Jill Ellis, elaborar o documento. Já o CEO da Arena BSB, Richard Dubois, enviou o texto para a administração do estádio da capital brasileira.

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Afinal, a Fifa argumenta que os gestores do estádio não deram garantias de que irão resolver os problemas contratuais apontados pela entidade. Ela, portanto, ressalta que várias questões permanecem sem solução e constituem violações contratuais.

A entidade, então, deu prazo até esta sexta-feira (15/5) para a Arena BSB se comprometer formalmente a solucionar os problemas. O prazo, inclusive, já foi prorrogado diversas vezes, sem nenhuma solução concreta.

Por fim, a reclamação é de que não houve a confirmação da disponibilidade exclusiva e incondicional de todos os camarotes, espaços, áreas e escritórios. A expectativa é que o Mané Garrincha receba ao menos cinco jogos do mundial feminino, que acontecerá no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 14/05/2026 17:00
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