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COPA DO MUNDO

Carlo Ancelotti renova contrato e fica na Seleção Brasileira até 2030

Entidade confirma a permanência do técnico italiano independentemente do desempenho no Mundial de 2026, que terá início em 11 de junho

Ancelotti segue à frente do comando técnico da Seleção Braisleira - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Ancelotti segue à frente do comando técnico da Seleção Braisleira - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quinta-feira (14), a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti por mais quatro anos. Assim, o comandante ficará à frente da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030.

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Desde que assumiu o cargo, o técnico italiano tornou-se peça central no fortalecimento do futebol brasileiro, ao trabalhar em conjunto com várias áreas da CBF e consolidar uma relação marcada por identificação, trabalho de excelência e estabilidade.

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Saiba Mais

Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho., disse Ancelotti.

 

Confiança no trabalho antes do Mundial 2026

O presidente da CBF, Samir Xaud, celebrou a renovação de contrato de Carlo Ancelotti. Além disso, o mandatário destacou o alinhamento da decisão com o projeto esportivo da entidade para os próximos anos.

Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país, declarou Samir Xaud.

Por fim, Ancelotti assumiu a Seleção Brasileira em maio de 2025. Em um ano de trabalho, ele dirigiu a Amarelinha em dez jogos. Obteve cinco vitórias, com dois empates e três derrotas. A equipe, sob seu comando, marcou 18 gols e sofreu oito.

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RJ
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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 14/05/2026 15:19 / atualizado em 14/05/2026 15:19
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